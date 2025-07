Widzew Łódź ma nowego obrońcę. Transfer prosto z Hiszpanii

Widzew Łódź sprowadził Ricardo Visusa z Realu Betis. Środkowy obrońca podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Zeljko Sopić

Ricardo Visus trafił do Widzewa

Widzew Łódź kontynuuje ofensywę transferową przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Po pozyskania między innymi Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce, Samuela Akere z Botewu Płowdiw czy Macieja Kikolskiego z Legii Warszawa, klub potwierdził kolejny transfer kadrowy. Do drużyny prowadzonej przez Zeljko Sopicia dołączył Ricardo Visus.

24-letni środkowy obrońca ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w holenderskim Almere City, gdzie rozegrał 24 mecze i strzelił jednego gola. Był to jego pierwszy sezon poza Hiszpanią, w której do tej pory występował głównie w barwach rezerw Realu Betis. W La Liga uzbierał trzy występy. Urodzony w Madrycie piłkarz jest wychowankiem klubu z Sewilli, z którym związany był przez większość dotychczasowej kariery.

Visus na początku tego tygodnia pojawił się w Łodzi, gdzie pomyślnie przeszedł testy medyczne i oficjalnie podpisał kontrakt z Widzewem. Jego sprowadzenie to odpowiedź na potrzebę wzmocnienia linii defensywnej po odejściach z zespołu. Hiszpan podpisał kontrakt do końca sezonu 2028/29. Stoper uchodzi za zawodnika dobrze wyszkolonego technicznie, z dobrym przeglądem pola i umiejętnością wprowadzenia piłki do gry.

Cześć @visusjr! 👋🏻



Do zobaczenia w Sercu Łodzi 🏟️ pic.twitter.com/CNs8hrrine — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) July 2, 2025

– Wybrałem polską ligę i Widzew Łódź dlatego, że jest to dla mnie dobra droga do rozwoju jako piłkarza, ale także jako człowieka, który przyjeżdża do nowego kraju. Na boisku jestem kompletnym środkowym obrońcą mogącym występować po obu stronach – lewej i prawej – stwierdził Visus, cytowany przez klubowe media.