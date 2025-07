Ruch ma nowego obrońcę! Powrót do Polski po latach

Ruch Chorzów dopiął kolejny transfer. Nowym zawodnikiem pierwszoligowca został Przemysław Szymiński. Defensor wrócił do Polski po ośmiu latach gry we Włoszech.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Oficjalnie: Przemysław Szymiński wzmocnił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów aktywnie pracuje na rynku transferowym. Niebiescy dokonali już wielu interesujących wzmocnień. We wtorek klub ogłosił przyjście Macieja Żurawskiego. Pomocnik przyszedł prosto z Warty Poznań. Jak się okazuje, to nie jest jedyny ogłoszony transfer tego dnia przez pierwszoligowca. Chorzowianie przygotowali kibicom jeszcze jedną niespodziankę.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Ruch Chorzów poinformował o przyjściu Przemysława Szymińskiego. Defensor trafił do Niebieskich z Frosinione Calcio. Wychowanek Rozwoju Katowice wrócił do Polski po ośmiu latach gry w Italii, wiążąc się z pierwszoligowcem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– Po długim czasie we Włoszech podjąłem wraz z rodziną decyzję o powrocie do Polski. Jestem Ślązakiem, dlatego doskonale zdaję sobie sprawę, do jakiego klubu trafiam i co znaczy gra na Stadionie Śląskim. Nie mogę już doczekać się nowych wyzwań. Teraz chcę jak najlepiej spożytkować czas na zgrupowaniu, wejść do drużyny, by być gotowym na pierwszoligowy sezon – powiedział 31-latek na łamach strony klubowej.

Przemysław Szymiński w poprzednim sezonie rozegrał zaledwie jedno spotkanie w barwach Frosinone Calcio. Polski defensor spędził na placu gry tylko 16 minut. A miało to miejsce w spotkaniu ligowym przeciwko Cesenie.