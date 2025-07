PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski złożył ofertę kupna Górnika Zabrze

Górnik Zabrze przygotowuje się do nowego sezonu pod wodzą Michała Gasparika, który przejął klub w czerwcu. Trójkolorowi dokonali już aż jedenastu transferów przychodzących, co pokazuje drużyna w nadchodzącej kampanii będzie mocno przebudowana. Jednak poza wzmocnieniami kibiców 14-krotnych mistrzów Polski elektryzuje jeszcze jedna kwestia. To prywatyzacja klubu.

We wtorek na łamach SlaskiSport.pl, Marcin Ziach przekazał, że spółka LP Holding GmbH, za którą stoi Lukas Podolski złożyła zgodnie z terminem ofertę kupna klubu. Natomiast Konsorcjum ZARYS-Tabapol poprosiło o przedłużenie czasu na złożenie oferty do 10 lipca.

Teraz do tej sytuacji odniósł się sam zainteresowany. – Dużo szumu jest ostatnio wokół procesu prywatyzacji. Chcę się do tego odnieść. 30 czerwca złożyłem ofertę i zrobiłem to w wyznaczonym terminie. Teraz będę szykował się na negocjacje i wypełnienie kolejnych punktów z harmonogramu… – napisał w serwisie „X” Lukas Podolski. To tylko pokazuje, że zawodnikowi Górnik zależy na jak najszybszym sfinalizowaniu rozmów.

Warto zauważyć, że 10 sierpnia odbędą się wybory na prezydenta miasta Zabrze. W swoim artykule Marcin Ziach uważa, że pośpiech w tej kwestii można tłumaczyć na dwa sposoby. Z jednej strony Ewa Weber, która odpowiada obecnie za proces prywatyzacji, sama startuje w wyborach na prezydenta Zabrza i zakończenie tematu przed głosowaniem mogłoby znacząco zwiększyć jej poparcie. Z drugiej strony o to stanowisko ubiegają się również kandydaci, którzy sprzeciwiają się prywatyzacji Górnika Zabrze, a obecna władza chce uniknąć kolejnego zamieszania.

