Luis Suarez podjął decyzję. Wtedy zakończy karierę

Źródło: Eduardo Burgos / AS

Kontrakt Luisa Suareza z Interem Miami obowiązuje tylko do 31 grudnia 2025 roku. Kiedy wspomniana umowa wygaśnie, to urugwajski napastnik zakończy karierę piłkarską. Tak przynajmniej uważa Eduardo Burgos z hiszpańskiego dziennika "AS".