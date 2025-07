David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fermin Lopez i Eric Garcia zostaną w Barcelonie? Znamy decyzję Flicka

FC Barcelona ma za sobą świetny sezon. Duma Katalonii chce jeszcze bardziej wzmocnić zespół, ale na przeszkodzie stoją im problemy finansowe. Wiele wskazywało, ze drużyna Hansiego Flicka zostanie wzmocniona przez Nico Williamsa. Transfer Hiszpana jednak się oddala. A do walki o jego przyjście poważnie włączył się Bayern Monachium.

Tymczasem serwis „Fichajes” przekazuje bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony. Otóż Hansi Flick podjął ważną decyzję. Niemiecki szkoleniowiec za wszelką cenę chce zatrzymać Fermina Lopeza oraz Erica Garcię. Trener uważa, że ta dwójka piłkarzy nie powinna zostać sprzedana. A warto zaznaczyć, że od wielu miesięcy media sugerują, że opuszczą oni klub.

Fermin Lopez miał możliwość dołączenia do jednego z saudyjskich zespołów. Oferował on lukratywny kontrakt pomocnikowi. Jednak nic nie wskazuje na to, żeby odszedł. Zwłaszcza, że wstawił się za nim Hansi Flick. Eric Garcia natomiast przeżywał swoje trudne chwile w minionym sezonie. Ale końcówka rozgrywek była w jego wykonaniu bardzo udana.

FC Barcelona dokonała już jednego transferu w letnim okienko. Drużynę Hansiego Flicka zasilił Joan Garcia, który trafił prosto z Espanyolu. W środę okazało się, że prezes La Liga, Javier Tebas, zatwierdził przyjście hiszpańskiego golkipera.