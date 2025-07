Jadon Sancho coraz bliżej giganta. Idzie na ustępstwa

Jadon Sancho jest gotowy obniżyć swoje żądania płacowe, aby w trakcie letniego okienka transferowego przejść do Juventusu - podaje stacja telewizyjna Eurosport Italia. Przeprowadzka skrzydłowego do włoskiego giganta nabiera więc kształtów.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Juventus pracuje nad sprowadzeniem Jadona Sancho

Jadon Sancho ostatecznie nie został wykupiony przez Chelsea, w której w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu. 25-letni skrzydłowy wrócił więc do Manchesteru United, ale podczas trwającego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej ponownie zmieni otoczenie. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – nie widzi bowiem dla niego miejsca w składzie swojej drużyny. Wiele wskazuje na to, że następnym przystankiem w karierze lewego napastnika będzie Serie A.

Mianowicie, nad sprowadzeniem 23-krotnego reprezentanta Anglii pracuje Juventus. Między stronami może dojść do wymiany zawodników – turyńczycy są w stanie włączyć do tej transakcji Dusana Vlahovicia, Douglasa Luiza lub Timothy’ego Weaha. Zatem jeden z tych zawodników miałby wzmocnić szeregi Manchesteru United. Sam Jadon Sancho jest otwarty na przeprowadzkę do zespołu Starej Damy. Według stacji telewizyjnej „Eurosport Italia” gwiazdor byłby gotów obniżyć swoje żądania płacowe.

Przypomnijmy, iż Jadon Sancho obecnie inkasuje ponad 10 milionów funtów rocznie, a takich pieniędzy na pewno nie zaproponuje mu Juventus, który ma problemy finansowe. Czas pokaże, czy strony dogadają się co do warunków kontraktu indywidualnego, biorąc pod uwagę, że Anglik jest skłonny usiąść do negocjacji. Mierzący 180 centymetrów skrzydłowy zdecydowanie najlepszy czas w swojej karierze spędził w niemieckiej Borussii Dortmund, dla której rozegrał łącznie 158 meczów, strzelił 53 gole i zaliczył 67 asyst.