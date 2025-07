Lech Poznań ma go wysoko na liście życzeń. To byłby hit transferowy w Ekstraklasie

Lech Poznań prowadzi rozmowy z Zagłębiem Lubin ws. transferu Tomasza Pieńki - informuje serwis Meczyki.pl. Skrzydłowy jest wysoko na liście życzeń Kolejorza. Na ten moment obie strony próbują dojść do porozumienia.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tomasz Pieńko celem transferowym Lecha Poznań

Lech Poznań na ten moment przeprowadził dwa transfery, z czego obaj piłkarze pochodzą z Polski. Mistrz PKO BP Ekstraklasy pozyskał Mateusza Skrzypczaka z Jagiellonii Białystok oraz Roberta Gumnego z FC Augsburga. Co więcej, zimą zapewnili sobie także transfer Bartłomieja Barańskiego, który drugą część sezonu spędził na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów.

W najbliższym czasie w Poznaniu można spodziewać się kolejnych wzmocnień. Według najnowszych informacji portalu Meczyki.pl władze Kolejorza pracują nad sprowadzeniem kolejnego Polaka. Tym razem w kręgu zainteresowań znalazł się Tomasz Pieńko.

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk, skrzydłowy jest wysoko na liście życzeń poznańskiego klubu. Natomiast do porozumienia jeszcze daleka droga. Obie strony prowadzą rozmowy, które nie są, póki co na zaawansowanym etapie. Na chwilę obecną Lech i Zagłębie starają się wypracować warunki, które zadowolą obie strony. Obecny kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu przyszłego roku, lecz mimo to Miedziowi chcą zarobić na jego sprzedaży rekordowe pieniądze.

Warto przypomnieć, że stosunkowo niedawno Pieńko był łączony z transferem zagranicznym. Wśród potencjalnych kierunków do kontynuowania kariery wymieniano Granadę czy drużyny z MLS.

W minionym sezonie Pieńko rozegrał 32 mecze, w których zdobył 8 goli i zaliczył 3 asysty.