Kapitalne wieści dla Barcelony. Prezes La Liga potwierdził

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Javier Tebas

Barcelona czekała na tę wiadomość

W poprzednim sezonie Barcelona wygrała La Liga, Puchar i Superpuchar Hiszpanii, ale dotarła „zaledwie” do półfinału Ligi Mistrzów. Teraz Duma Katalonii marzy o zwycięstwie w elitarnych rozgrywkach. Jednak by osiągnąć ten sukces, konieczne są wzmocnienia. Blaugrana już pozyskała nowego golkipera – na Camp Nou zawitał Joan Garcia. Czas na kolejne ruchy. Jednak aktywność na rynku transferowym może być utrudniona z powodu Financial Fair Play.

Jednak okazuje się, że Barcelona nie będzie musiała martwić się tą kwestią. Portal Sport donosi, iż mistrzowie Hiszpanii mogą spać spokojnie. Prezes LaLiga, Javier Tebas, potwierdził prezesowi Barçy, Joanowi Laporcie, że jego klub będzie mógł działać na letnim rynku transferowym zgodnie z zasadą 1:1 FFP La Liga.

To oznacza, że Blaugrana bez obaw może rejestrować nowych zawodników, a także przedłużać umowy piłkarzy, którzy już reprezentują jej barwy. Teraz Barca będzie mogła skoncentrować się na działaniach ws. pozyskania Nico Williamsa, który właśnie otrzymał lukratywną ofertę z innego zespołu.