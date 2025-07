Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Natalia Padilla i Ewa Pajor

Euro 2025 kobiet: Polki będą miały problemy

Startują Mistrzostwa Europy 2025 kobiet. W meczu otwarcia padła jedna bramka, a kibice zgromadzeniu na Stockhorn Arena w Thun obejrzeli także czerwoną kartkę. Reprezentacja Polski do rywalizacji przystąpi w piątek – podopieczne Niny Patalon zmierzą się z wyraźnie faworyzowanymi Niemkami. Biało-Czerwone czekają także pojedynki ze Szwedkami i Dunkami. Nasza kadra bez wątpienia nie może pochwalić się najwyższymi notowaniami, co potwierdza analiza portalu Goal.com.

Eksperci nie mają złudzeń – Polska to druga najsłabsza kadra turnieju. Biało-Czerwone wyprzedzają tylko Walijki. – W tegorocznej edycji Ligi Narodów Polska rywalizowała w grupie B, co oznacza, że przed mistrzostwami Europy nie zmierzyła się z elitarnymi przeciwnikami. To poważny problem, biorąc pod uwagę, że tego lata drużyna Niny Patalon po raz pierwszy weźmie udział w dużym turnieju, a w jej grupie znajdują się ośmiokrotni zwycięzcy Niemcy, wicemistrzowie z 2017 roku Dania oraz półfinaliści z 2022 roku Szwecja – pisze Ameé Ruszkai. – Bardziej niepokojący jest jednak fakt, że drużyna Patalon miała trudności z pokonaniem wyżej notowanych ekipy, z którymi się mierzyła, i nie poprawiła się w tym zakresie w ostatnim tygodniu, pokonując Ukrainę 4:0 w jedynym meczu przygotowawczym. W Szwajcarii będzie ciężko – czytamy.

Jednak Goal.com zauważa także naszą siłę. – Na korzyść Polski przemawia fakt, że ma ona w swoich szeregach prawdziwie światowej klasy napastniczkę Ewę Pajor, która ma potencjał, aby dobrze współpracować w ataku z młodą piłkarką Bayernu Monachium Natalią Padillą-Bidas, a także kilka doświadczonych zawodniczek w obronie, które grały na najwyższym poziomie klubowym.

Euro 2025 kobiet. Power Ranking wg Goal.com: