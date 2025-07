Robert Gumny mógł trafić do czołowej ligi. Obrońca odrzucił ciekawą ofertę

Robert Gumny wrócił po pięciu latach do Lecha Poznań. 27-letni obrońca odrzucił propozycję transferu do włoskiego Udinese - ujawnił Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Gumny

Udinese chciało pozyskać Roberta Gumnego

Po pięciu latach spędzonych na niemieckich boiskach Robert Gumny zdecydował się na powrót do Lecha Poznań. We wtorek klub z Wielkopolski oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z 27-letnim obrońcą, który w ostatnich dniach trenował już z zespołem prowadzonym przez Nielsa Frederiksena. To spore wzmocnienie Kolejorza przed zbliżającym się sezonem, w którym poznaniacy powalczą o udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl, Gumny miał również na stole ofertę włoskiego Udinese Calcio. To klub, który występuje na poziomie Serie A. Poprzedni sezon zakończył na 12. lokacie z dorobkiem 44 punktów. Warto dodać, że szkoleniowcem Udinese jest Kosta Runjaić, którego łączono w ostatnim czasie z reprezentacją Polski.

– Zawodnik podjął jednak decyzję, żeby wrócić do Lecha i pomóc w walce o Ligę Mistrzów – stwierdził dziennikarz. Gumny w barwach Augsburga, do którego trafił w 2020 roku, rozegrał łącznie 106 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Niemiecki klub nie zdecydował się jednak na przedłużenie z polskim zawodnikiem wygasającego kontraktu, co otworzyło drzwi do jego powrotu do Polski.