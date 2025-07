Juventus rozważa zaskakujący ruch. Napastnik ligowego rywala

Juventus jest o krok od pozyskana Jonathana Davida, ale to nie oznacza, że zakończył wzmacnianie ofensywy. Portal Calciomercato informuje o niespodziewanym celu transferowym Bianconerich.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram i Khephren Thuram

Juventus sprowadzi snajpera Interu?

Polityka transferowa Starej Damy jest daleka od idealnej. Jednak 36-krotnym mistrzom Włoch nie można zarzucić, że sprowadzają wyłącznie „nudnych” zawodników. Juventus właśnie finalizuje pozyskanie Jonathana Davida, który w poprzednim sezonie zdobył 25 bramek i zanotował 12 asyst. Reprezentant Kanady nie będzie jedynym wzmocnieniem pierwszej linii.

Kto dołączy do 25-latka? Szeregi Bianconerich może zasilić Marcus Thuram. Portal Calciomercato przekonuje, że Juve rozważa możliwość sprowadzenia napastnika Interu. Francuz spędził dwa lata na Giuseppe Meaza, a jego ofensywny dorobek to 33 gole i 22 ostatnie podanie w 96 meczach. Snajper Nerazzurrich jest wyceniany przez Transfermarkt na 75 milionów euro.

Kontrakt Thurama z Interem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co oznacza, że ekipa z Mediolanu nie musi nawet rozpoczynać ewentualnych negocjacji z ligowymi rywalami. Jednak reprezentanta Trójkolorowych do zmiany klubowych barw może przekonać nowy projekt w Turynie i gra z bratem – na Allianz Stadium występuje już Khéphren.