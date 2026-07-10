Legia ma nowego pomocnika. Wypożyczenie z czeskiego giganta

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Czeski pomocnik dołączył do Legii, oficjalnie

Legia Warszawa do tej pory działała na rynku transferowym bardzo spokojnie. Trzeba właściwie powiedzieć, że dotychczasowe ruchy Wojskowych powodowały raczej umiarkowany optymizm kibiców, którzy liczą przecież na znacznie lepszy sezon od tego poprzedniego. To się jednak może wkrótce zmienić, bowiem blisko dołączenia do klubu jest nowy ofensywny pomocnik.

Nowym graczem drugiej linii Wojskowych został bowiem właśnie ogłoszony Michal Sevcik. 23-letni Czech ze Sparty Praga został do Legii wypożyczony, a w umowie zawarta jest opcja wykupu po zakończeniu sezonu. Wszystko wskazuje więc na ciekawy ruch z czeskiego giganta. Trudno się jednak dziwić, obecnie kadra zespołu ze stolicy na tle innych klubów PKO Ekstraklasy jest – mówiąc dość eufemistycznie – mało atrakcyjna.

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– Mam nadzieję, że Michal wniesie do naszego zespołu wiele jakości. To klasyczna „10”. Jest lewonożnym zawodnikiem, wyróżnia się elegancją w grze, dobrą dynamiką i najlepiej odnajduje się w ofensywnej tercji boiska – tam, gdzie potrzebujemy jego atutów. W ostatnim sezonie zanotował bardzo dobre liczby, zarówno pod względem bramek, jak i asyst. Potrzebujemy takiego dorobku nie tylko od napastników, ale również od ofensywnych pomocników. To zawodnik ambitny i głodny sukcesów – powiedział Fredi Bobić, dyrektor sportowy Legii.

Michal Sevcik w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował trzy gole. W sumie na jego koncie jest ponad 70 spotkań w lidze czeskiej i aż 20 trafień. Jak na ofensywnego pomocnika to dobre wyniki. 23-latek zaliczył także kilka spotkań w 2. Bundeslidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 800 tysięcy euro. W przeszłości Sevcik kilkadziesiąt razy reprezentował młodzieżowe reprezentacje Czech.

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