Francja – Hiszpania: Kiedy i gdzie półfinał MŚ 2026?

Znamy już pierwszą parę półfinałową w Mistrzostwach Świata 2026. Zmierzy się w niej Francja oraz reprezentacja Hiszpanii. Ten mecz odbędzie się we wtorek 14 lipca o godzinie 21:00 na stadionie w Dallas.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja zmierzy się z Hiszpanią w półfinale

Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w ostatnią, decydującą fazę. Przed nami jeszcze ostatnie mecze ćwierćfinałowe, ale już znamy pierwszą parę, która zmierzy się w półfinale tego turnieju. Los złączył ze sobą dwóch faworytów całego mundialu, a więc reprezentację Francji oraz Hiszpanii.

Ci pierwsi w meczu ćwierćfinałowym pokonali reprezentację Maroka 2:0. Było to spotkanie właściwie jednostronne, w którym Trójkolorowi mieli przewagę absolutnie w każdym aspekcie gry. Mogli więc wygrać nawet i dwiema bramki więcej.

Hiszpanie z kolei pokonali reprezentację Belgii. To spotkanie było dla nich niezwykle wymagające, gdyż drużyna z Beneluksu postawiła wysokie wymagania. Niemniej La Furia Roja w ostatnich minutach potwierdziła swoją dominację i fakt, że nie bez przesady mówi się o nich, jako o zespole gotowym na wielki sukces na tym turnieju.

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Kiedy i gdzie mecz Francja – Hiszpania?

Półfinałowe spotkanie tegorocznych finałów Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w Dallas, a dokładnie to w Arlington w stanie Teksas. Obiekt ten może pomieścić 80 tysięcy widzów i jest jednym z najnowocześniejszych w całych Stanach Zjednoczonych. Początek meczu Francja – Hiszpania, którego stawką będzie wielki finał mundialu, zaplanowano na wtorek 14 lipca, na godzinę 21:00 czasu polskiego.

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