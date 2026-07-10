Barcelona powoli rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Jednym etapów będzie coroczny mecz o Puchar Gampera. Znamy już rywala Blaugrany w tym spotkaniu. Informację o przeciwniku ujawnił Achraf Ben Ayad.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona poznała przeciwnika w starciu na Camp Nou

Plany Dumy Katalonii na okres przed sezonem 2026/27 są już coraz bardziej klarowne. W ramach przygotowań do rozgrywek Barcelona zmierzy się z kilkoma przeciwnikami. Do tej pory było pewne, że Blaugrana zagra z CE Europa, Birmingham City i Nottingham Forest.

W piątek 10 czerwca media poinformowały o kolejnym rywal FCB – to Preston North End. Ten mecz odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Kilka godzin później Achraf Ben Ayad ujawnił drużynę, którą podopieczni Hansiego Flicka podejmą w ramach starcia o Puchar Gampera.

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W poprzednim sezonie Barcelona mierzyła się z Como, natomiast teraz zagra z Al-Ahly, a więc ekipą, z której sprowadzili wieki talent. 45-krotni mistrzowie Egiptu pojawią się na Camp Nou 19 sierpnia – to właśnie tego dnia ma odbyć się prestiżowe spotkanie.

Puchar Gamperra – 10 ostatnich rywali Barcelony: