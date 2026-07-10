Barcelona poznała przeciwnika w starciu na Camp Nou
Plany Dumy Katalonii na okres przed sezonem 2026/27 są już coraz bardziej klarowne. W ramach przygotowań do rozgrywek Barcelona zmierzy się z kilkoma przeciwnikami. Do tej pory było pewne, że Blaugrana zagra z CE Europa, Birmingham City i Nottingham Forest.
W piątek 10 czerwca media poinformowały o kolejnym rywal FCB – to Preston North End. Ten mecz odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Kilka godzin później Achraf Ben Ayad ujawnił drużynę, którą podopieczni Hansiego Flicka podejmą w ramach starcia o Puchar Gampera.
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W poprzednim sezonie Barcelona mierzyła się z Como, natomiast teraz zagra z Al-Ahly, a więc ekipą, z której sprowadzili wieki talent. 45-krotni mistrzowie Egiptu pojawią się na Camp Nou 19 sierpnia – to właśnie tego dnia ma odbyć się prestiżowe spotkanie.
Puchar Gamperra – 10 ostatnich rywali Barcelony:
- 2015 – AS Roma – 3:0
- 2016 – UC Sampdoria – 3:2
- 2017 – Chapecoense – 5:0
- 2018 – Boca Juniors – 3:0
- 2019 – Arsenal – 2:1
- 2020 – Elche – 1:0
- 2021 – Juventus F.C. – 3:0
- 2022 – Pumas UNAM – 6:0
- 2023 – Tottenham Hotspur – 4:2
- 2024 – AS Monaco – 0:3
- 2025 – Como 1907 – 5:0