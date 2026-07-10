Wiadomo kiedy, Lewandowski ma zadebiutować w Chicago Fire

Robert Lewandowski w Chicago Fire zadebiutować może już 17 lipca. Tak wynika ze słów trenera zespołu, Gregga Berhaltera. Z pewnością byłoby to bardzo szybkie wejście do nowej drużyny.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z szybkim debiutem w Chicago Fire

Robert Lewandowski już kilkanaście dni temu został oficjalnie ogłoszony jako nowy piłkarze Chicago Fire. Podpisanie dwuletnie umowy w USA zakończyło więc wielotygodniowe plotki na temat swojej przyszłości. Długo bowiem mówiło się o potencjalnym dołączeniu do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej, a na samym początku przewijały się jeszcze nazwy klubów z ligi włoskiej.

Finalnie jednak trafiło na MLS, gdzie Polak będzie mógł liczyć na spore zarobki i bardzo ciekawy projekt, którego został twarzą. Wszyscy jednak zastanawiają się, kiedy nastąpi debiut Roberta Lewandowskiego w nowych barwach? Ten może nastąpić bardzo szybko, bowiem nawet przed zakończeniem mundialu. Potwierdził to trener Chicago Fire, Gregg Berhalter.

– Myślę, że to niesamowity krok, nie tylko dla Chicago Fire, ale i dla Major League Soccer. Mówimy o prawdopodobnie najlepszym napastniku swojego pokolenia, który będzie grał w MLS. To pokazuje, że MLS to liga, w której naprawdę stawia się na najlepszych zawodników – powiedział trener Chicago Fire, Gregg Berhalter, w rozmowie z „USA Today”.

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– Rob będzie mógł wystąpić w dwóch trzecich meczów. Myślimy, że będzie gotowy do gry 16. dnia miesiąca (17 lipca czasu polskiego – red.) w jakiejś roli – dodał.

W nocy z 16 na 17 lipca 2026 roku Chicago Fire zmierzy się w meczu z Vancouver Whitecaps. Początek rywalizacji o 2:30 na stadionie w Wietrznym Mieście.

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