Kolejne kontuzje w Legii Warszawa. Papszun: możliwa operacja

21:12, 10. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa wygrała w piątek mecz towarzyski z AS Trencin. Marek Papszun po meczu zabrało głos na temat sytuacji kadrowej. Niedysponowani na to spotkanie byli Antonio Colak, Zoran Arsenić oraz Wojciech Urbański.

Antonio Colak
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Antonio Colak

Legia osłabiona na starcie sezonu? Szykuje się operacja

Legia Warszawa ma za sobą kolejny mecz towarzyski. W piątek pokonała AS Trencin 1-0 po golu Milety Rajovicia, który wykorzystał rzut karny. To kolejny korzystny wynik, natomiast Marek Papszun nie jest zadowolony ze skuteczności swoich podopiecznych.

W piątkowym sparingu na murawie zabrakło Antonio Colaka, który w meczu z Hapoelem Beer Szewa zderzył się z bramkarzem rywala. Problem był na tyle poważny, że napastnik został przetransportowany do szpitala. W jego temacie Papszun przekazał złe wieści – wiele wskazuje na to, że będzie musiał przejść operację.

– Jeśli chodzi o Antonio Colaka, to zderzył się z bramkarzem we wcześniejszym sparingu. Ma pęknięcie kości jarzmowej i chyba będzie to zmierzało w kierunku operacji. Niestety, to uroki sparingów – zdradził trener, cytowany przez portal Legia.net.

Przeciwko AS Trencin nie zagrali też Zoran Arsenić i Wojciech Urbański. Oni również mają problemy zdrowotne, ale na dzisiaj nie wydają się na tyle poważne, by czekała ich dłuższa absencja.

– To urazy, które nie wiadomo, w którym kierunku pójdą. Potrzebujemy trzech–pięciu dni i wtedy ocenimy sytuację. Na dziś wszystko wskazuje na to, że nie jest to nic poważnego – wytłumaczył Papszun.

Legia Warszawa rozpocznie sezon Ekstraklasy w piątek 24 lipca. Jej pierwszym rywalem będzie Pogoń Szczecin, z którą zagra na wyjeździe.

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