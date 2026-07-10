Wisła Kraków walczyła o niego od miesięcy. Duży sukces

Wisła Kraków ogłosiła transfer nowego skrzydłowego. Elie Youan podpisał umowę do czerwca 2029 roku. Mariusz Jop i Jarosław Królewski przyznają, że Francuz był celem od miesięcy.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz jop

Wisła od miesięcy walczyła o skrzydłowego. Wreszcie się udało

Wisła Kraków ogłosiła w piątek trzeci letni transfer. Dołączył do niej skrzydłowy Elie Youan. Francuz podpisał trzyletni kontrakt, co pokazuje, że klub mocno na niego liczy. Wcześniej drużynę wzmocnili bramkarz Marcel Łubik oraz obrońca Maxence Maissoneuve.

Kibice bardzo pozytywnie zareagowali na transfer Youana, który ma w swoim dorobku dobre występy dla Hibernian FC czy FC St. Gallen. W zeszłym roku jego transferem interesowała się Legia Warszawa, ale ten finalnie pozostał w Szkocji. Po wygaśnięciu kontraktu rywalizację o jego podpis wygrała Wisła Kraków. Łatwo nie było, o czym wspominał Jarosław Królewski – w grze były klubu, które mogły zaoferować mu lepsze wynagrodzenie.

Transfer 27-letniego Francuza jest traktowany w krakowskim obozie jako duży sukces. Mariusz Jop podczas konferencji prasowej przyznał, że Wisła w sumie zabiegała przez trzy miesiące. Królewski dodał, że nazwisko właśnie tego skrzydłowego znajdowało się na szczycie listy życzeń pionu sportowego.

Po pozyskaniu Youana Wisła skupia się teraz na transferze napastnika. Oficjalne ogłoszenie najprawdopodobniej nastąpi już w przyszłym tygodniu. Ligowy sezon Biała Gwiazda zainauguruje w niedzielę 26 lipca, kiedy to podejmie przed własną publicznością GKS Katowice.

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