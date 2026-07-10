Man United odrzucił gwiazdę Atalanty
Manchester United już na początku czerwca ustalił szczegóły dotyczące transferu Edersona. Gwiazda Atalanty Bergamo miała przenieść się do Premier League za blisko 40 milionów funtów – to suma podstawy oraz ewentualnych bonusów. Do podpisu nie doszło z uwagi na awaryjne powołanie zawodnika do reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata. Pierwszą część testów medycznych przeszedł w Stanach Zjednoczonych, a następnie władze klubu czekały na odpadnięcie Brazylijczyków z turnieju.
Kadra Ameryki Południowej nie gra już na mundialu, więc transfer mógł zostać sfinalizowany. Do tego jednak nie dojdzie – na finiszu Manchester United się rozmyślił, o czym poinformował już Atalantę. Fabrizio Romano przedstawił szczegóły tej sprawy. Na przeszkodzie stanąć miały kwestie zdrowotne – w trakcie sezonu 2025/2026 pomocnik leczył uraz, który podczas badań zaniepokoił Czerwone Diabły. Uznano, że lepiej się wycofać i skupić na innych opcjach.
W Bergamo twierdzą, że Ederson jest w pełni zdrowy i oczywiście z wielką chęcią przyjmą go z powrotem w drużynie. Manchester United powinien niebawem ogłosić transfer Andreya Santosa. Przebudowa środka pola trwa, a w miejsce Edersona na Old Trafford z pewnością pojawi się ktoś inny.
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