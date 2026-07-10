Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Man United odrzucił gwiazdę Atalanty

Manchester United już na początku czerwca ustalił szczegóły dotyczące transferu Edersona. Gwiazda Atalanty Bergamo miała przenieść się do Premier League za blisko 40 milionów funtów – to suma podstawy oraz ewentualnych bonusów. Do podpisu nie doszło z uwagi na awaryjne powołanie zawodnika do reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata. Pierwszą część testów medycznych przeszedł w Stanach Zjednoczonych, a następnie władze klubu czekały na odpadnięcie Brazylijczyków z turnieju.

Kadra Ameryki Południowej nie gra już na mundialu, więc transfer mógł zostać sfinalizowany. Do tego jednak nie dojdzie – na finiszu Manchester United się rozmyślił, o czym poinformował już Atalantę. Fabrizio Romano przedstawił szczegóły tej sprawy. Na przeszkodzie stanąć miały kwestie zdrowotne – w trakcie sezonu 2025/2026 pomocnik leczył uraz, który podczas badań zaniepokoił Czerwone Diabły. Uznano, że lepiej się wycofać i skupić na innych opcjach.

🚨⚠️ EXCL: Éderson to Manchester United, deal OFF and considered as collapsed as Man Utd informed Atalanta.



Atalanta believe Éderson is 100% fit and will welcome the midfielder back as part of their squad, as Man United changed their plans.



Éderson won’t join #MUFC. pic.twitter.com/8e5YD25BEC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

W Bergamo twierdzą, że Ederson jest w pełni zdrowy i oczywiście z wielką chęcią przyjmą go z powrotem w drużynie. Manchester United powinien niebawem ogłosić transfer Andreya Santosa. Przebudowa środka pola trwa, a w miejsce Edersona na Old Trafford z pewnością pojawi się ktoś inny.

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