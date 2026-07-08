Mbappe z kolejnym golem na MŚ? Typy na czwartkowy ćwierćfinał Mundialu

W czwartek 9 lipca odbędzie się pierwszy z ćwierćfinałowych pojedynków. Zmierzą się w nim ekipy Francji oraz Maroka. Czego spodziewać się w tym meczu i jakie typy warto wybrać? Sprawdź to, czytając poniższy artykuł. Życzę przyjemnej lektury.

Cal Sport Media via AP Images/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W czwartek 9 lipca odbędzie się pierwszy z ćwierćfinałowych pojedynków. Zmierzą się w nim ekipy Francji oraz Maroka. Czego spodziewać się w tym meczu i jakie typy warto wybrać? Sprawdź to, czytając poniższy artykuł. Życzę przyjemnej lektury.

Francja vs Maroko. Typy bukmacherskie

Starcie Francji z Marokiem rozegrane zostanie o godzinie 22:00 naszego czasu na stadionie w Foxborough niedaleko Bostonu. Po raz ostatni drużyny te spotkały się ze sobą w półfinale poprzedniego Mundialu i wówczas Francuzi zwyciężyli 2:0 po trafieniach Theo Hernandeza i Randala Kolo Muaniego.

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Francja: jak dotąd bezbłędni

Les Bleus przyjechali do Ameryki Północnej, by odzyskać tytuł mistrzów świata. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem trenera Didiera Deschampsa i jego podopiecznych, ponieważ wygrali oni wszystkie trzy mecze fazy grupowej: 3:1 z Senegalem, 3:0 z Irakem oraz 4:1 z Norwegią, a w fazach play-off pokonali oni wpierw 3:0 Szwecję, a następnie 1:0 Paragwaj. Przez cały turniej team ten imponuje swoją mocą w ofensywie, a także solidnością w formacji obronnej. Na ten moment Francja wyrasta na głównego faworyta turnieju, ponieważ nie zanotowała jeszcze ani jednego słabego spotkania. W poprzedniej rundzie Trójkolorowi wygrali z Paragwajem bardzo skromnie, bo tylko 1:0, lecz przez cały mecz przeważali i ich zwycięstwo było jak najbardziej zasłużone. Teraz pora na wykonanie kolejnego kroku do upragnionego tryumfu.

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Maroko: zdołają się postawić?

Reprezentacja Maroka do tego turnieju podchodziła z bardzo dużymi nadziejami. W fazie grupowej zdobyła ona siedem punktów (remis 1:1 z Brazylią i wygrane 1:0 ze Szkocją oraz 4:2 z Haiti), zajmując finalnie drugie miejsce w tabeli grupy C. Mimo dobrych wyników ekipa trenera Mohameda Ouahbiego miewała jednak słabsze momenty. Widać było to zwłaszcza przy okazji meczu z Haiti, kiedy to dwukrotnie musiała gonić wynik. W 1/16 finału turniejowa drabinka skojarzyła Lwy Atlasu z Holandią, którą po niezwykle wyrównanym meczu pokonały po serii jedenastek. W 1/8 finału ekipa z północy Afryki wygrała natomiast 3:0 z Kanadą i był to jej zdecydowanie najlepszy mecz na tym turnieju. Teraz Maroko zagra ze swoim pogromcą z półfinału MŚ 2022, czyli Francją. Choć motywacji Marokańczykom z pewnością nie braknie, czeka ich bardzo trudne zadanie. Patrząc przez ten pryzmat, ewentualne odpadnięcie w ćwierćfinale nie będzie dla tej drużyny powodem do większego rozczarowania, a gra w ćwierćfinale w dłuższej perspektywie powinna zostać uznana za sukces.

Francja Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lipca 2026 18:08

Co obstawiam?

W tym meczu w roli dość wyraźnych faworytów wystąpią Francuzi. Les Bleus jak na razie są absolutnie bezbłędni i wyrośli na głównych kandydatów do złota, dlatego brak ich awansu do półfinału byłby bardzo dużą niespodzianką. Sądzę, że tym razem do takowej nie dojdzie i Francja wygra ten mecz w regularnym czasie gry. Na podbicie kursu dodam również typ na gola Kyliana Mbappe. Francuz ściga się o koronę króla strzelców MŚ i jak dotąd zgromadził na swoim koncie siedem trafień. Bardzo możliwe więc, że i w nadchodzącym ćwierćfinale zdoła minimum raz skierować piłkę do siatki. W Betclic taką kombinację typów można zagrać, wybierając zakładkę MyCombi, gdzie kurs to 2.22. Dobrze wygląda on więc jako samodzielny kupon SOLO.

Betclic 2.22 MyCombi: Francja i wygra i Kylian Mbappe strzeli gola Zagraj!

Mój kupon na czwartek 9 lipca

Oto kupon na ćwierćfinałowy mecz MŚ 2026 Francja vs Maroko. Typy pochodzą z oferty bukmachera Betclic:

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