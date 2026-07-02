Messi z kolejnym błyskiem na MŚ? Typy na piątkowe mecze 1/16 finału

W piątek 3 lipca odbędą się trzy ostatnie mecze 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Pod lupę wezmę starcia Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka oraz Kolumbii z Ghaną. Jakie warto zagrać typy na piątek? Sprawdź moje przewidywania oraz typy na Mundial! Przyjemnej lektury.

fot. Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi w meczu z Austrią

Argentyna vs Republika Zielonego Przylądka. Typy na dzisiaj

Pojedynek Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka rozegrany zostanie o północy naszego czasu na stadionie w Miami. Oba zespoły nie grały jeszcze ze sobą, więc będzie to ich pierwszy w historii wzajemny pojedynek.

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Argentyna: kroczą po obronę tytułu

Mistrzowie Świata są jedną z trzech drużyn, które fazę grupową zakończyły z kompletem zwycięstw. Podopieczni trenera Lionela Scaloniego rywalizowali w grupie z Algierią, Austrią i Jordanią, pokonując te zespoły odpowiednio 3:0, 2:0 oraz 3:1. Przez fazę grupową przeszły więc pewnie i bez najmniejszego problemu. Ogromny wpływ na zespół ma Lionel Messi, który z ośmiu zdobytych przez Argentynę bramek strzelił aż sześć, wychodząc na czoło klasyfikacji strzelców turnieju. Albicelestes przystąpili do Mundialu jako jedni z głównych faworytów do złota i potwierdzili te przewidywania podczas fazy grupowej. Na początek fazy pucharowej zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka, więc powiedzieć, że oczekuje się od nich zwycięstwa, to jak nie powiedzieć nic. Oczywistym celem tej drużyny jest przejście do kolejnego etapu i to jak najmniejszym nakładem sił. W następnej rundzie na Argentyńczyków czekałaby Australia albo Egipt, a więc rywal teoretycznie mocniejszy niż Republika Zielonego Przylądka.

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Republika Zielonego Przylądka: swoje już zrobili

Debiutująca na Mundialu ekipa Republiki Zielonego Przylądka już za sprawą awansu na turniej sprawiła ogromną niespodziankę, dlatego też wyjście z drugiego miejsca w grupie z Hiszpanią, Urugwajem oraz Arabią Saudyjską, w dodatku bez zanotowanej porażki (trzy remisy), to zdecydowanie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń w całej historii Mundiali. Kabowerdeńczycy przez cały czas pokazują bardzo solidną defensywę, a na ogromne słowa uznania zasługuje golkiper tej drużyny, Vozinha. Z drugiej strony podopieczni Brito Pedro Leitao potrafili pokazać skuteczność pod bramką rywala, strzelając dwa gole Urugwajowi. Teraz jednak staną do arcytrudnego pojedynku, ponieważ zmierzą się z aktualnymi mistrzami świata. Oczekiwań wobec tej drużyny nie ma więc żadnych i jedyne, co może ona zrobić przy okazji tego starcia, to zyskać. Nawet wysoka porażka nie zabierze bowiem szacunku, jaki zaskarbiła sobie ta drużyna w oczach futbolowego świata.

Argentyna Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 19:04

Co obstawiam?

Bezapelacyjnymi faworytami tej rywalizacji będą Argentyńczycy. Kurs na zwycięstwo Albicelestes jest tak niski, że nie opłaca się grać w tym meczu na strony. Zamiast tego, pójdę w gola Argentyny w obu połowach. Sądzę, że ekipa trenera Scaloniego postara się uwidocznić swój potencjał w ofensywie i zdobędzie gola zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie meczu. Szanse na powodzenie takiego zakładu są w mojej ocenie duże, dlatego dodaję ów typ na kupon po kursie 1.80 w STS.

STS 1.80 Argentyna strzeli gola w obu połowach Zagraj!

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Kolumbia vs Ghana. Typy na Mundial

Mecz Kolumbii z Ghaną rozegrany zostanie o 3:30 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. W tym przypadku również będzie to pierwsza w historii rywalizacja omawianych drużyn.

Kolumbia: udany powrót po przerwie

Kolumbia po nieobecności na Mundialu w Katarze chciałaby pokazać się z jak najlepszej strony na tegorocznej imprezie. Przebieg fazy grupowej w jej wykonaniu pozwala na optymizm, ponieważ po trzech meczach zgromadziła ona siedem punktów i wygrała zmagania w swojej grupie. Po wygranej 3:1 z Uzbekistanem i 1:0 z Demokratyczną Republiką Konga ekipa trenera Nestora Lorenzo stanęła do walki o pierwsze miejsce z Portugalią. Do osiągnięcia tego celu wystarczał jej remis, więc wynik 0:0 pozwolił Kolumbijczykom na rozstawienie w drabince turniejowej jako zwycięzca grupy K. O awans do 1/8 finału Los Cafeteros zmierzą się z Ghaną. W teorii będą faworytami, więc ewentualne odpadnięcie już na tym etapie będzie postrzegane jako sporego kalibru rozczarowanie.

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Ghana: nie można ich lekceważyć

Czarne Gwiazdy w przeciwieństwie do Kolumbii były na Mundialu cztery lata temu, lecz nie udało im się przejść przez fazę grupową. Teraz skorzystały z reformy rozgrywek i przeszły do 1/16 finału z dorobkiem czterech punktów i trzeciej lokacie w grupowej tabeli. Na początek Ghana pokonała 1:0 Panamę, następnie zagrała bardzo dobre spotkanie z Anglią, remisując 0:0. W ostatniej kolejce podopieczni trenera Carlosa Queiroza przegrali 1:2 z Chorwacją, lecz dotychczas zdobyta liczba punktów pozwoliła im na świętowanie awansu. Mimo że w nadchodzącym starciu z Kolumbią team ten wystąpi w roli underdoga, to nie należy przekreślać jego szans na awans. W fazie grupowej pokazał bowiem sporo dobrego futbolu i jeżeli podtrzyma ten poziom w pojedynku z Kolumbią, może postraszyć wyżej notowanego rywala, a nawet sprawić niespodziankę.

Kolumbia Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 19:05

Co obstawiam?

W tym meczu bukmacherzy większe szanse na awans dają Kolumbii. Sam jednak nie pokuszę się tutaj o wytypowanie faworyta, więc poszukam innego typu. Obstawiam under 2.5 gola, a to z uwagi na fakt, że oba zespoły starają się przede wszystkim pamiętać o defensywie. Stawka tego starcia jest bardzo duża, więc ani jedni, ani drudzy nie będą chcieli popełnić błędu, który może kosztować ich odpadnięcie z turnieju, dlatego nie sądzę, abyśmy w Kansas City obejrzeli dużo goli. W STS kurs na taki typ to 1.65 i dobrze wygląda on jako zamknięcie kuponu double.

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