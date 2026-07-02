Kryzys w reprezentacji Niemiec. Matthaeus wskazał, co powinien zrobić Nagelsmann

Julian Nagelsmann znalazł się pod ogromną presją po nieudanym mundialu. Tymczasem z Niemiec napływają kolejne sygnały sugerujące możliwe rozstanie z selekcjonerem.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Burza wokół selekcjonera Niemiec. Legenda futbolu uderza bez litości

https://www.goal.pl/reprezentacje/niemcy/Julian Nagelsmann przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów w swojej dotychczasowej karierze trenerskiej. Po rozczarowującym występie reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata coraz częściej mówi się o jego odejściu, a głos w sprawie zabrał jeden z największych autorytetów niemieckiego futbolu – Lothar Matthaeus.

– Nie wiem, dlaczego Julian Nagelsmann nie ma charakteru, by zdać sobie sprawę, że nie ma przyszłości w tej drużynie. To kwestia charakteru: „Nie udało mi się. DFB mi zaufało. Zawiodłem kibiców, zawiodłem zawodników, rezygnuję”. To byłoby na tyle męskie, żeby powiedzieć: Koniec! I nie skupiałbym się na jak najszybszej, ogromnej odprawie, ale raczej starałbym się wszystko ogarnąć i lepiej radzić sobie w przyszłości – powiedział mistrz świata z 1990 roku w rozmowie z Bildem.

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Matthaeus zasugerował również, że problemem mogło być zbyt wczesne powierzenie Nagelsmannowi tak odpowiedzialnej funkcji.

– Julian Nagelsmann może uważać, że zrobił wszystko dobrze. Nie, ze względu na młody wiek, było po prostu za wcześnie, aby objąć to stanowisko. Być może uda mu się to zrobić za 10 lub 15 lat, kiedy zdobędzie więcej doświadczenia – zaznaczył ekspert.

Ostatnio pojawiły się sugestie w mediach, że szkoleniowiec miał już uczestniczyć w wielogodzinnym spotkaniu z przedstawicielami Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Jednocześnie pojawiły się już sugestie, że następcą młodego trenera może być Juergen Klopp.