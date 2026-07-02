Juventus sprzeda gwiazdę. Spalletti ma wobec niego wątpliwości

Gleison Bremer może być jednym z najgłośniejszych nazwisk opuszczających Juventus podczas letniego okna transferowego. Według włoskich mediów Luciano Spalletti nie uważa, że brazylijski stoper w pełni pasuje do jego wizji gry, a sytuację uważnie monitoruje Bayern Monachium.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti oczekuje innych cech od środkowego obrońcy

Jak informuje La Gazzetta dello Sport, głównym powodem możliwej sprzedaży Gleisona Bremera nie są jego umiejętności w defensywie, lecz ograniczenia w rozegraniu piłki. Luciano Spalletti ma preferować środkowych obrońców, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu akcji od własnej bramki.

Sam szkoleniowiec już wcześniej zwracał uwagę na ten aspekt gry Brazylijczyka. – Bremer to znakomity piłkarz pod każdym względem, ale musi poprawić grę z piłką przy nodze, bo ma w tym ogromny potencjał – mówił trener Juventusu.

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W innej wypowiedzi Spalletti podkreślał, że zarówno Bremer, jak i Lloyd Kelly wyróżniają się przede wszystkim w pojedynkach i grze defensywnej. – Bremer i Kelly to dwaj świetni obrońcy o wysokich umiejętnościach indywidualnych. Są bardzo mocni w pojedynkach, grze siłowej i bronieniu, ale przy rozegraniu oraz kreowaniu akcji mają pewne ograniczenia. To po prostu nie są ich największe atuty i trzeba z tym żyć – stwierdził.

Statystyki przytoczone przez La Gazzetta dello Sport mają potwierdzać tę ocenę. Bremer nie należy do czołówki środkowych obrońców pod względem celności podań do przodu, progresywnych podań czy prowadzenia piłki. Z tego powodu Juventus ma być gotowy wysłuchać ofert za 28-latka. Stara Dama wycenia defensora na co najmniej 40 milionów euro, a największe zainteresowanie jego transferem wykazuje obecnie Bayern Monachium.