Juventus sprzeda gwiazdę. Spalletti ma wobec niego wątpliwości

22:23, 2. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Gleison Bremer może być jednym z najgłośniejszych nazwisk opuszczających Juventus podczas letniego okna transferowego. Według włoskich mediów Luciano Spalletti nie uważa, że brazylijski stoper w pełni pasuje do jego wizji gry, a sytuację uważnie monitoruje Bayern Monachium.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti oczekuje innych cech od środkowego obrońcy

Jak informuje La Gazzetta dello Sport, głównym powodem możliwej sprzedaży Gleisona Bremera nie są jego umiejętności w defensywie, lecz ograniczenia w rozegraniu piłki. Luciano Spalletti ma preferować środkowych obrońców, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu akcji od własnej bramki.

Sam szkoleniowiec już wcześniej zwracał uwagę na ten aspekt gry Brazylijczyka. – Bremer to znakomity piłkarz pod każdym względem, ale musi poprawić grę z piłką przy nodze, bo ma w tym ogromny potencjał – mówił trener Juventusu.

Kurs 200.00 na gola Hiszpanii w meczu z Austrią. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W innej wypowiedzi Spalletti podkreślał, że zarówno Bremer, jak i Lloyd Kelly wyróżniają się przede wszystkim w pojedynkach i grze defensywnej. – Bremer i Kelly to dwaj świetni obrońcy o wysokich umiejętnościach indywidualnych. Są bardzo mocni w pojedynkach, grze siłowej i bronieniu, ale przy rozegraniu oraz kreowaniu akcji mają pewne ograniczenia. To po prostu nie są ich największe atuty i trzeba z tym żyć – stwierdził.

Statystyki przytoczone przez La Gazzetta dello Sport mają potwierdzać tę ocenę. Bremer nie należy do czołówki środkowych obrońców pod względem celności podań do przodu, progresywnych podań czy prowadzenia piłki. Z tego powodu Juventus ma być gotowy wysłuchać ofert za 28-latka. Stara Dama wycenia defensora na co najmniej 40 milionów euro, a największe zainteresowanie jego transferem wykazuje obecnie Bayern Monachium.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości