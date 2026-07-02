Hiszpania awansowała do 1/8 finału MŚ 2026. W kolejnej rundzie turnieju La Roja zmierzy się ze zwycięzcą meczu Portugalia - Chorwacja. Spotkanie odbędzie się na SoFi Stadium.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Hiszpanii zameldowała się w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 i zrobiła kolejny krok w stronę walki o najważniejsze trofeum w światowym futbolu. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente zrealizowała swój cel i znalazła się w gronie szesnastu najlepszych zespołów turnieju.

Awans oznacza, że Hiszpanie poznali już potencjalnych rywali na dalszym etapie mundialu. W związku z tym w 1/8 finału La Roja zmierzy się ze zwycięzcą starcia Portugalia – Chorwacja. Oba zespoły należą do grona najbardziej wymagających drużyn w Europie. Zatem przed Hiszpanami stoi niezwykle trudne zadanie.

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Spotkanie kolejnej fazy mundialu z udziałem reprezentacji Hiszpanii zaplanowano na poniedziałek 6 lipca. Pierwszy gwiazdek sędziego zabrzmi godzinie 21:00 czasu polskiego. Areną zmagań będzie AT&T Stadium w Arlington, czyli jeden z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów w trakcie MŚ 2026.

Jeśli reprezentacja Hiszpanii pokona swojego najbliższego rywala i awansuje do ćwierćfinału, to może czekać na nią kolejne ciekawe wyzwanie. Wówczas na drodze La Roja stanie lepszy z batalia Stany Zjednoczone – Belgia. Zapowiada się zatem, że kolejne spotkania będą dla zespołu de la Fuente prawdziwym testem ambicji i jakości.

Rywal Hiszpanii w 1/8 finału MŚ 2026: Portugalia lub Chorwacja

Potencjalny rywal Hiszpanii w 1/4 finału MŚ 2026 – Stany Zjednoczone lub Belgia

Na tę chwilę pewnych gry w 1/8 finału jest jedenaście ekip. Oprócz reprezentacji Hiszpanii są to między innymi: Francja, Brazylia, Anglia czy Hiszpania.,

Pary 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026

Paragwaj – Francja

Kanada – Maroko

Stany Zjednoczone – Belgia

Brazylia – Norwegia

Meksyk – Anglia

Hiszpania – Portugalia/Chorwacja