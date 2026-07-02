Hiszpania gra dalej. W tle rośnie napięcie przed wielkim starciem [WIDEO]

22:58, 2. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Hiszpanii bez większego kłopotu wywalczyła awans do 1/8 finału MŚ 2026. La Roja pokonała Austrię (3:0) na SoFi Stadium i jest krok bliżej spełnienia marzeń.

Mikel Oyarzabal
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fot. :SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Hiszpania nie dała się zaskoczyć

Reprezentacja Hiszpanii przystępowała do swojej potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Mimo wszystko Austriacy nie zamierzali się poddawać. La Roja podchodziła do starcia po zwycięstwa kolejno z Urugwajem (1:0) i Arabią Saudyjską (4:0). Tymczasem zespół Ralfa Rangnicka ostatnio zremisował z Algierią (3:3) i przegrał z Argentyną (0:2).

Pierwsze dwa kwadranse rywalizacji upłynęły pod znakiem optycznej przewagi zespołu Luisa de la Fuente. Niemniej nie miało to przełożenia na zmianę wyniku. Co prawda w 30. minucie piłkę do siatki skierował Marc Cucurella, ale jego gol został anulowany po weryfikacji VAR, bo uznano, że faulowany był bramkarz reprezentacji Austrii.

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La Roja dopięła jednak swego w 37. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Mikel Oyarzabal. 29-latek wykorzystał podanie z bocznej strefy boiska i strzałem z mniej więcej 11 metrów strzelił gola. Jednocześnie hiszpańska ekipa udała się na przerwę z jednobramkową zaliczką.

Po zmianie stron aktualni mistrzowie Europy dołożyli jeszcze jednego gola. Prowadzenie reprezentacji Hiszpanii podwyższył Pedro Porro. W związku z tym Hiszpanie byli bardzo blisko awansu do kolejnej fazy turnieju. Do tego momentu rywale nie potrafili oddać nawet jednego celnego strzału na bramkę Unai Simona.

Kropkę nad „i” postawił w końcówce Oyarzabal, kompletując w czwartkowy wieczór czasu polskiego dublet. La Roja wywalczyła tym samym przepustkę do gry w 1/8 finału. W kolejnej fazie turnieju na drodze Hiszpanów stanie lepszy z pary Portugalia – Chorwacja. Tym samym piłkarskich kibiców może czekać kolejny hit na mundialu.

Hiszpania – Austria 3:0 (1:0)
1:0 Mikel Oyarzabal 36′
2:0 Pedro Porro 66′
3:0 Mikel Oyarzabal 89′

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