Portugalia – Chorwacja: typy i kursy. Ronaldo kontra Modrić, czyli starcie legend

Portugalia – Chorwacja: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Cristiano Ronaldo stanie naprzeciwko Luki Modricia, z którym w przeszłości dzielił szatnię w Realu Madryt. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na BMO Field już w najbliższy piątek, 3 lipca o godzinie 01:00.

UPI / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 09:05

Portugalia – Chorwacja, typy i przewidywania

Portugalia podejmie Chorwację w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/16 finału mistrzostw świata. Naprzeciw siebie staną druga drużyna grupy K oraz drugi zespół grupy L, dlatego trudno wskazać zdecydowanego faworyta tej potyczki. To starcie można również określić mianem pojedynku legend światowego futbolu, ponieważ Cristiano Ronaldo zmierzy się z Luką Modriciem. Obaj od lat należą do grona najwybitniejszych piłkarzy swojego pokolenia i po raz kolejny będą chcieli poprowadzić swoje reprezentacje do zwycięstwa. Początek rywalizacji na BMO Field już w najbliższy piątek, 3 lipca o godzinie 01:00.

Stawiam w tym pojedynku na wygraną reprezentacji Portugalii. Uważam, że zespół Roberto Martineza ogra drużynę Zlatko Dalicia. Mój typ: zwycięstwo Portugalii.

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Portugalia – Chorwacja, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Portugalii oraz Chorwacji przed tym spotkaniem jest w pełni komfortowa, ponieważ nie ma żadnych informacji o absencjach w obu zespołach. To oznacza, że zarówno Portugalczycy, jak i Chorwaci powinni przystąpić do rywalizacji w najsilniejszych możliwych składach. Tak więc liczymy na ogromne emocje oraz wyrównane starcie na najwyższym poziomie.

Portugalia – Chorwacja, ostatnie wyniki

Portugalia zakończyła fazę grupową z dorobkiem pięciu punktów. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego zremisował 0:0 z Kolumbią oraz 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga, a pomiędzy tymi spotkaniami rozgromił Uzbekistan 5:0. Z kolei Chorwacja uzbierała sześć oczek – wygrała z Ghaną 2:1 i Panamą 1:0, natomiast jedynej porażki doznała w starciu z Anglią, ulegając 2:4.

Portugalia – Chorwacja, historia

Historia bezpośrednich spotkań przemawia na korzyść reprezentacji Portugalii, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego wygrał bowiem trzy z pięciu ostatnich meczów przeciwko Chorwacji, natomiast ekipa z kraju leżącego nad Morzem Adriatyckim odniosła jedno zwycięstwo. Oprócz tego raz byliśmy świadkami remisu.

Portugalia – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów faworytem piątkowego pojedynku jest drużyna Roberto Martineza, która przynajmniej na papierze dysponuje trochę większym potencjałem niż ekipa Zlatko Dalicia. Kurs na wygraną Portugalczyków wynosi około 1.75, typ na zwycięstwo Chorwatów to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Portugalia Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 09:05

Portugalia – Chorwacja, przewidywane składy

Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Joao Neves – Neto, Bruno Fernandes, Felix – Ronaldo

Chorwacja: Livaković – Stanisić, Sutalo, Pongracić, Gvardiol – Sucić, Modrić, Kovacić – Baturina, Budimir, Perisić

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Portugalia – Chorwacja, transmisja meczu

Pojedynek między Portugalczykami a Chorwatami będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Maciej Iwański i Dawid Sut. Początek rywalizacji na BMO Field już w najbliższy piątek, 3 lipca o godzinie 01:00.

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