Hiszpania dopięła swego, ale długo się męczyła. Co za akcja, co za gol [WIDEO]

Reprezentacja Hiszpanii była zdecydowanym faworytem starcia z Austrią, ale La Roya długo czekała na pierwszego gola. Na listę strzelców wpisał się dopiero w 36. minucie Oyarzabal.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Hiszpanii

Oyarzabal otworzył wynik w meczu z Austrią

Brak awansu reprezentacji Hiszpanii do 1/8 finału mistrzostw świata w USA byłby dużą niespodzianką. Austria to zespół, który z pewnością stać na sprawienie problemów ekipie Luisa de La Fuente. Jednak ostatecznie ogromna jakość zdecydowanie przemawiała ze zespołem z Półwyspu Iberyjskiego.

Hiszpania od pierwszej minuty narzuciła swój styl gry. Austriacy zostali zepchnięci do głębokiej defensywy. Jednak przez sporą część pierwszej odsłony podopieczni Luisa de la Fuente nie mieli pomysłu na sforsowanie dobrze prezentującej się defensywy rywala, którą dowodził dobrze znany z występów w Realu Madryt David Alaba. Mimo licznych sytuacji, drużyna Rangnicka za każdym razem wychodziła obronną ręką z opresji.

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Przełom nastąpił dopiero w 36. minucie spotkania za sprawą Oyarzabala. Napastnik Realu Sociedad otrzymał precyzyjne dośrodkowanie po ziemi od Marca Cucurelli i niepilnowany precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza rywali.

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Zwycięzca meczu Hiszpania – Austria w 1/8 finału mistrzostw świata zmierzy się z wygranym z pary Portugalia – Chorwacja. Niezależnie od rozstrzygnięć będzie to kolejny europejski hit na mundialu w USA.