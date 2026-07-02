Manchester United znalazł rozwiązanie. Chodzi o przyszłość Onany

Manchester United podjął decyzję w sprawie przyszłości Andre Onany. Kameruński bramkarz ponownie przeniesie się do Turcji, gdzie dobrze zna już realia tamtejszej ligi.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Jeden podpis zakończył temat. Onana opuszcza Manchester United

Manchester United finalizuje kolejną operację z udziałem Andre Onany. Kameruńczyk nie będzie walczył o miejsce między słupkami ekipy z Old Trafford w nadchodzącym sezonie i ponownie trafi do Trabzonsporu, który zdecydował się sięgnąć po dobrze znanego sobie golkipera.

Jak poinformował Fabrizio Romano na X, wszystkie strony osiągnęły porozumienie już w ubiegłym tygodniu, a niezbędne dokumenty zostały podpisane. Oznacza to, że transfer czasowy jest przesądzony, a 29-letni bramkarz rozpocznie nowy sezon w barwach tureckiego zespołu.

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Umowa zakłada roczne wypożyczenie bez opcji wykupu. To ważny szczegół, ponieważ Manchester United nie zamyka definitywnie drzwi przed swoim zawodnikiem. Po zakończeniu rozgrywek Onana wróci do Anglii i formalnie ponownie stanie się częścią kadry Czerwonych Diabłów.

Według przekazanych informacji turecki klub zapłaci za wypożyczenie maksymalnie 1,5 miliona euro. Ostateczna kwota będzie uzależniona od osiągnięcia określonych warunków sportowych. Trabzonspor weźmie na siebie również znaczną część wynagrodzenia zawodnika, co pozwoli przedstawicielowi Premier League ograniczyć koszty związane z jego kontraktem.

Władze tureckiego klubu liczą, że doświadczenie Kameruńczyka ponownie okaże się cennym atutem w walce o ligowe cele. Manchester United natomiast zachowuje pełną kontrolę nad przyszłością bramkarza, odkładając ostateczne decyzje na kolejne miesiące.