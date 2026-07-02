AC Milan blisko wielkiego transferu. Prosto z Premier League

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Virgil van Dijk łączony z Milanem

AC Milan poważnie rozważa transfer Virgila van Dijka z Liverpoolu. Transfer holenderskiego stopera byłby jednym z najgłośniejszych w trwającym oknie, ale władze Rossonerich zdają sobie sprawę, że jego przeprowadzenie będzie niezwykle trudne.

Włoski gigant po już głośnym ruchu, jakim było sprowadzenie napastnika Goncalo Ramosa z PSG, koncentruje się teraz na wzmocnieniu defensywy. Priorytetem ma być doświadczony środkowy obrońca, który natychmiast podniesie jakość i stabilność przed nowym sezonem.

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Reprezentant Holandii znajduje się na szczycie listy życzeń Milanu. Na ten moment Włosi nie zdecydowali jeszcze o złożeniu oficjalnej oferty, choć wewnętrzne dyskusje w klubie trwają. Sytuacja kontraktowa zawodnika sprawia, że jego wartość rynkowa szacowana jest na około 15 milionów euro. Jednak kluczowym problemem pozostaje jego wynagrodzenie oraz stanowisko samego Liverpoolu.

Umowa van Dijka z Liverpoolem obowiązuje jeszcze przez roku. Dodatkowo klub z Anfield niechętnie podchodzi do możliwości utraty kolejnego kluczowego obrońcy. W Mediolanie zdają sobie sprawę, że kluczową kwestią może być gotowość samego zawodnika do zaakceptowania niższego wynagrodzenia.

Van Dijk reprezentuje barwy The Reds od stycznia 2018 roku, kiedy został trafił z Southampton. Łącznie dla Liverpoolu rozegrał 374 mecze, w których strzelił 36 goli. Co ciekawe, 34-latek jest również mocno łączony z Galatasaray.