Kontrowersyjna decyzja sędziów w meczu Hiszpanii. VAR znów w roli głównej

21:50, 2. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Hiszpanii strzeliła gola w 29. minucie, ale nie został on uznany. Sędziowie dopatrzyli się przewinienia na bramkarzu Austrii.

Lamine Yamal
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Nieuznana bramka Hiszpanii w meczu z Austrią

Hiszpania w czwartek zmierzyła się z Austrią w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026. La Roja przebrnęła przez fazę grupową bez porażki, choć nie obyło się bez drobnej niespodzianki. Sensacyjnie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, jednak ostatecznie zakończyła rywalizację w grupie na pierwszym miejscu z dorobkiem siedmiu punktów. Hiszpanie po raz kolejny potwierdzili, że należą do grona głównych kandydatów do walki o końcowy triumf.

Ostatni raz Hiszpania sięgnęła po mistrzostwo świata w 2010 roku podczas turnieju w RPA. Od tamtej pory reprezentacja nie potrafiła nawiązać do tamtego sukcesu, a dwa poprzednie mundiale kończyła już na etapie 1/8 finału.

Austria przystępowała do spotkania z nadziejami na sprawienie niespodzianki. Drużyna Ralfa Rangnicka rozpoczęła mundial od zwycięstwa nad Jordanią, następnie przegrała z Argentyną, a w ostatnim meczu grupowym zremisowała z Algierią. Dla Austrii sam awans do 1/16 finału był już dużym sukcesem, gdyż wróciła na mundial po niemal 30 latach i chciała wykorzystać swoją szansę, by napsuć krwi jednemu z faworytów.

Od pierwszych minut spotkania to Hiszpanie przejęli inicjatywę i kontrolowali przebieg gry. Zespół Luisa de la Fuente utrzymywał się przy piłce, szukał wolnych przestrzeni i regularnie naciskał na defensywę rywali.

W 29. minucie wydawało się, że Hiszpania obejmie prowadzenie. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Lamine Yamala do piłki dopadł Marc Cucurella i skierował do siatki, wywołując euforię wśród hiszpańskich kibiców. Radość nie trwała jednak długo, ponieważ arbiter odgwizdał przewinienie na austriackim bramkarzu.

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