Hiszpania – Austria: typy i kursy. Mistrzowie Europy w drodze po kolejny tytuł

Hiszpania – Austria: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zespół Luisa de la Fuente jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w ten czwartek, 2 lipca o godzinie 21:00.

AP Photo / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania Austria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 11:01

Hiszpania – Austria, typy i przewidywania

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 1/16 finału mistrzostw świata, w którym triumfator grupy H zmierzy się z drugim zespołem grupy J. Zdecydowanym faworytem pozostaje reprezentacja Hiszpanii, która pewnie przeszła przez fazę grupową i dysponuje większym potencjałem kadrowym. Austria z pewnością nie zamierza jednak składać broni – drużyna Ralfa Rangnicka potrafi być groźna oraz będzie chciała sprawić niespodziankę w starciu z jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w ten czwartek, 2 lipca o godzinie 21:00.

Według mnie w tym pojedynku oba zespoły zdobędą bramkę. Za takim scenariuszem przemawia również historia bezpośrednich pojedynków – w trzech z pięciu ostatnich meczów pomiędzy Hiszpanią a Austrią obie reprezentacje trafiały do siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

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Hiszpania – Austria, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa reprezentacji Hiszpanii nie jest idealna. W zespole Luisa de la Fuente prawdopodobnie zabraknie kontuzjowanych Victora Munoza i Nico Williamsa, co może ograniczyć opcje w formacji ofensywnej. Z kolei Austria będzie musiała poradzić sobie bez Christopha Baumgartnera, który nie wystąpi w tym pojedynku z powodu urazu.

Hiszpania – Austria, ostatnie wyniki

Hiszpania zakończyła fazę grupową z dorobkiem siedmiu punktów. Ekipa Luisa de la Fuente pokonała Urugwaj 1:0, wygrała 4:0 z Arabią Saudyjską, a także bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. Austria zgromadziła natomiast cztery oczka – podzieliła się punktami z Algierią po remisie 3:3, przegrała 0:2 z Argentyną oraz ograła Jordanię 3:1.

Hiszpania – Austria, historia

Historia bezpośrednich potyczek wyraźnie przemawia na korzyść reprezentacji Hiszpanii, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. W pięciu ostatnich meczach z Austrią drużyna z Półwyspu Iberyjskiego odniosła aż cztery zwycięstwa, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To oznacza, że Austriacy nie wygrali żadnego pojedynku w opisywanym okresie.

Hiszpania – Austria, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów faworytem czwartkowego pojedynku jest ekipa z Półwyspu Iberyjskiego, która triumfowała na ostatnich mistrzostwach Europy. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo Austriaków to mniej więcej 10.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.25. Kod promocyjny GOAL do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Hiszpania Austria 1.33 5.40 9.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lipca 2026 11:01

Hiszpania – Austria, przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Merino, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Austria: Alexander Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Siewald, Xaver Schlager – Laimer, Schmid, Sabitzer – Arnautović

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Hiszpania – Austria, transmisja meczu

Pojedynek między Hiszpanią a Austrią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w ten czwartek, 2 lipca o godzinie 21:00.

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