Alarm w reprezentacji Anglii. Piszą o problemach Bellinghama

21:44, 13. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TyC Sports

Jude Bellingham ma problemy zdrowotne. Zdaniem serwisu TyC Sports mógł doznać urazu w meczu z Norwegią. W przeszłości przeszedł operację barku, przez co pauzował kilka miesięcy.

Thomas Tuchel i Jude Bellingham
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Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel i Jude Bellingham

Bellingham ma problemy zdrowotne. Anglia w opałach

Reprezentacja Anglii wykonała plan minimum i dotarła do półfinału Mistrzostw Świata 2026. Po drodze w fazie pucharowej pokonali takie drużyny jak Norwegia (2:1), Meksyk (3:2) oraz DR Konga (2:1). W grupie poradzili sobie z Panamą (2:0) i Chorwacją (4:2), a starcie z Ghaną zremisowali (0:0). Od wielkiego finału dzieli ich tylko jeden mecz, w którym zmierzą się Argentyną.

Dotychczasowy wynik, jaki osiągnęli podopieczni Thomasa Tuchela to przede wszystkim zasługa Harry’ego Kane’a oraz Jude’a Bellinghama. Obaj piłkarze mają na swoim koncie po sześć bramek. Szczególnie cieszy forma gwiazdy Realu Madryt.

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To właśnie Bellingham był kluczową postacią podczas dwóch ostatnich spotkań. W konfrontacji z Meksykiem oraz Norwegią strzelił łącznie cztery bramki, dzięki czemu wprowadził Synów Albionu do najlepszej czwórki mundialu. Problem pojawił się w ćwierćfinale. Z doniesień TyC Sports wynika, że mógł nabawić się kontuzji. W jednej z akcji zderzył się z rywalem, a następnie kamery często wyłapywały moment, gdy trzyma się za ramię. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie poddał się operacji barku, przez co długo pauzował.

Ewentualna absencja Bellinghama byłaby poważnym osłabieniem Anglików. Niemniej jednak tamtejsza media są przekonane, że ofensywny pomocnik mimo wszystko wystąpi od początku w starciu z Argentyną. Mecz odbędzie się w środę (15 lipca).

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