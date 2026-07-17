Laporta ogłosił zaskakujący transfer Barcelony! „Będzie częścią pierwszej drużyny”

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Zwrot akcji ws. młodego skrzydłowego! Dostanie szansę w zespole Flicka

Joan Laporta przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie z bliska śledzi decydujące mecze Mistrzostw Świata. Podczas pobytu w Nowym Jorku prezydent został zaczepiony przez jednego z ghańskich kibiców, który zapytał o losy swojego rodaka, Aziza Issaha.

Prezydent Barcelony bez wahania przyznał, że doskonale zna 20-letniego skrzydłowego, sprowadzonego pierwotnie z Dreams FC do rezerw. Teraz zawodnik ma zostać włączony do pierwszej drużyny.

– Znam Aziza. Sprowadziliśmy go do naszej drużyny rezerw. A teraz będzie częścią pierwszej drużyny. Wielki chłopak – powiedział Laporta, cytowany przez SPORT.

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Do tej pory ani klub, ani sam piłkarz nie dawali żadnych znaków dotyczących kontynuowania współpracy. Dwuletnie wypożyczenie zawodnika do Barcy Atletic formalnie wygasło 30 czerwca. Ghańczyk rozegrał w tym czasie 22 spotkania na poziomie rezerw, notując cztery bramki i jedną asystę.

Wszystko wskazywało na to, że Blaugrana nie aktywuje opcji wykupu młodego gracza. Plan zarządu uległ jednak nagłej zmianie. Według najnowszych doniesień Issah już najbliższą niedzielę zamelduje się w stolicy Katalonii. Jeśli słowa Laporty się potwierdzą to 20-latek rozpocznie treningi pod okiem Flicka na początku przyszłego tygodnia.

Mimo to jego rola w nadchodzącym sezonie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Prawdopodobnie sztab szkoleniowy za jakiś czas zdecyduje czy Ghańczyk pojedzie na obóz z pierwszym zespołem, wróci do rezerw, czy też trafi na kolejne wypożyczenie.