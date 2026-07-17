Barcelona odpuściła Alvareza. Znani napastnicy na liście życzeń

FC Barcelona porzuciła marzenia o ściągnięciu Juliana Alvareza. Dziennik Sport ujawnił nową listę życzeń Katalończyków. Znajdują się na niej m.in. Lautaro Martinez czy Dusan Vlahović.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zmienia plany. Nowa lista życzeń na pozycję napastnika

Wszystko wskazuje na to, że FC Barcelona będzie musiała zmienić priorytet na rynku transferowym. Wydaje się już niemożliwe, żeby do klubu trafił Julian Alvarez. Ostatnie wypowiedzi dyrektora oraz prezydenta Atletico Madryt sugerują, że do transferu nie dojdzie. Argentyńczyk, choć głośno mówił o chęci zmiany otoczenia, ma pozostać w obecnym klubie przynajmniej na kolejny rok.

Nowy napastnik jest w Barcelonie potrzebny. Przypomnijmy, że prawie dwa miesiące temu z klubem pożegnał się Robert Lewandowski. Po nieudanych negocjacjach ws. Alvareza pion sportowy Blaugrany musi rozglądać się za innym zawodnikiem na „dziewiątkę”.

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Listę życzeń, jaką stworzył Deco, ujawnił dziennik Sport. Znajduje się na niej siedmiu zawodników, a część nazwisk to piłkarz o znanym nazwisku. Wśród nich są Lautaro Martinez, Darwin Nunez i Dusan Vlahović. Mniej znani, ale z dużym potencjałem to Eli Junior Kroupi, Fisnik Asllani, Jhon Duran oraz Benjamin Sesko.

Teoretycznie najłatwiej byłoby ściągnąć Vlahovicia, który jest bez klubu. Z kolei Duran i Nunez to piłkarze, którym nie powiodło się w Arabii Saudyjskiej i zostali wystawieni na sprzedaż. Najtrudniej byłoby sprowadzić Lautaro Martineza i Benjamina Sesko. Okno transferowe trwa dopiero nieco ponad dwa tygodnie. Czasu pozostało dużo, ale za mniej więcej miesiąc startuje nowy sezon. Hansi Flick z pewnością chciałby dostać nowego napastnika dużo wcześniej.