Zidane wraca do pracy! Obejmie czołową reprezentacje MŚ 2026

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane poprowadzi reprezentację Francji, wszystko już dogadane

Reprezentacja Francji na tegorocznych mistrzostwach świata z całą pewnością liczyła przynajmniej na grę w finale, a przecież mogli mieć nadzieję także na złoty medal. Finalnie jednak, pomimo dobrej dyspozycji w większości spotkań, ulegli oni Hiszpanii na etapie półfinału rozgrywek. Z tego też powodu w sobotę zmierzą się w meczu o trzecie miejsce z reprezentacją Anglii. Zdaniem wielu, są faworytem do sięgnięcia po brąz.

Niemniej niezależnie od tego, czy finalnie uda się im zdobyć medal, czy też nie, już pewne jest, że z kadrą pożegna się Didier Deschamps. Francuz przez ostatnie kilkanaście lat prowadził zespół i sięgnął z nim po najważniejsze trofea na świecie, łącznie z wygraniem mundialu w 2018 roku. Jego następcą zostanie Zinedine Zidane. Legendarny piłkarz Trójkolorowych, ale świetny klubowy trener z objęciem kadry łączony był od kilku miesięcy, ale teraz Fabrizio Romano potwierdził, że wszystko w tej sprawie zostało dograne. Padło więc słynne „Here we go”.

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Jak przekazał włoski dziennikarz, Zidane już dobrał swój sztab, a dokumenty i oficjalnie ogłoszenie nastąpi jeszcze w lipcu. Umowa Zidane ma obowiązywać na początku podczas najbliższej edycji Ligi Narodów, Euro 2028 i Mistrzostw Świata 2030. Z pewnością jednak przy dobrych wynikach ma szansę pozostać w reprezentacji na lata, a może i dekadę.

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