Pilne spotkanie ws. finału Mistrzostw Świata 2026! Mecz zagrożony?!

FIFA i przedstawiciele Białego Domu mają spotkać się dziś wieczorem na ważnym spotkaniu ws. niedzielnego finału mundialu. Wszystko przez zagrożenie niebezpiecznym dymem z pożarów w Kanadzie. Informacje w tej sprawie przekazał Rob Harris ze "Sky Sport".

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Puchar Mistrzostw Świata

Zagrożenie dla kibiców, trujący dym nad New Jersey

Finał Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się już w tę niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego. Hiszpania zmierzy się w nim z reprezentacją Argentyny. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle emocjonujące spotkanie, w którym trudno wskazać jakiegokolwiek faworyta. Niemniej obecnie sytuacja w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej w stanie Nowy Jork i New Jersey jest trudno ze względów atmosferycznych.

Wraz z wiatrem i powietrzem znad Kanady, do USA przywędrowały kłęby dumy z pożarów lasów, które obecnie pustoszą jednego ze współgospodarzy mundialu. Z tego powodu odwołano chociażby mecz Chicago Fire, w którym zadebiutować miał Robert Lewandowski. Teraz istnieje jakieś zagrożenie, że finał Mistrzostw Świata 2026 także będzie musiał odbyć się w jakiś specjalnych warunkach. Władze stanowe zaleciły bowiem mieszkańcom pozostanie w domach. W tej właśnie sprawie władze FIFA spotkają się z przedstawicielami Białego Domu,

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– Urzędnicy Białego Domu spotkają się dzisiaj wieczorem z prezydentem FIFA Giannim Infantino przed finałem Mistrzostw Świata w niedzielę, aby omówić potencjalne zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez dym z pożarów lasów w rejonie Nowego Jorku i New Jersey – napisał w mediach społecznościowych na platformie X (dawniej Twitter) Rob Harris ze „Sky Sport”.

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