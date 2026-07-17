Tyle musi zapłacić Real Madryt za Michaela Olise. Cena zwala z nóg

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Nawet 250 milionów za Michaela Olise

Real Madryt bardzo chciałby pozyskać tego lata Michaela Olise. Nikt obecnie nie ma w Europie wątpliwości, że Francuz – wraz z Julianem Alvarezem – jest najbardziej rozchwytywanym graczem na rynku transferowym. Właściwie nie ma dnia bez nowych informacji na temat przyszłości skrzydłowego. Obecnie wszystko wskazuje na to, że faktycznie Królewscy chcą dokonać tego ruchu, a sam piłkarz ma być chętny. Coraz mocniej mówi się także o tym, że Bayern mógłby się ugiąć pod odpowiednimi warunkami.

Tymi rzecz jasna jest kwota transferowa. Ta w przypadku Francuza ma być iście rekordowa. Według informacji, które przekazał ceniony francuski „L’Equipe”, Real Madryt musiałby zapłacić za Michaela Olise przynajmniej 200, a nawet 250 milionów euro. Tylko cena z tego przedziału wchodzi w grę w przypadku gwiazdora Die Roten. Dlatego też Los Blancos mają rozważać sensacyjną sprzedaż w celu pozyskania skrzydłowego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Michael Olise poprzednim sezonie rozegrał 52 mecze, w których zdobył aż 22 gole oraz zanotował oszałamiające 31 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest ponad dwadzieścia występów w narodowej reprezentacji – zdobył w nich siedem goli.

Zobacz także: Pilne spotkanie ws. finału Mistrzostw Świata 2026! Mecz zagrożony?!