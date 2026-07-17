Liverpool ogłasza ws. Szoboszlaia. „Od razu powiedziałem tak”

22:08, 17. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  liverpoolfc.com

Liverpool z dumą ogłosił, że Dominik Szoboszlai podpisał nowy kontrakt. Umowa będzie obowiązywała do czerwca 2031 roku. Reprezentant Węgier gra na Anfield Road od trzech lat.

Dominik Szoboszlai
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Szoboszlai podpisał nowy kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w poprzednim sezonie rozczarował, zajmując dopiero 5. miejsce w Premier League. Mieli jednak dużo szczęścia, ponieważ Anglia dostała dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów. Dzięki temu 20-krotni mistrzowie kraju ponownie zagrają w elitarnych rozgrywkach. Jedną z kluczowych postaci zespołu nie tylko w ostatnim sezonie, ale przede wszystkim w ostatnich latach był Dominik Szoboszlai.

Reprezentant Węgier w minionych rozgrywkach strzelił 13 bramek i zanotował 12 asyst w 53 meczach. Na Anfield Road gra od lipca 2023 roku. Jego przygoda z Liverpoolem dopiero się rozpoczyna, ponieważ właśnie podpisał nowy kontrakt.

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W piątek po południu Liverpool ogłosił, że Szoboszlai związał się z klubem długoterminową umową. Porozumienie ma obowiązywać aż do czerwca 2031 roku. 25-latek nie ukrywa, że to jeden z najważniejszych dla niego dni w życiu. Gdy dostał ofertę, od razu powiedział „tak”.

To być może mój największy dzień. Ale są jeszcze dwa wydarzenia, które stawiam przed nim. Prawdopodobnie pierwsze miejsce zajmuje moment, kiedy podpisałem kontrakt z Liverpoolem, a drugie, kiedy urodziło mi się dziecko, oczywiście. […] Myślę, że podjęcie tej decyzji było bardzo łatwe, zwłaszcza gdy chodzi o Liverpool. Kiedy pojawiła się możliwość podpisania kontraktu, wszystko potoczyło się bardzo szybko. Od razu powiedziałem „tak”. Dla mnie od początku liczył się tylko Liverpool – mówił Dominik Szoboszlai.

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