Australia – Egipt: typy i kursy. Kto wykorzysta bilet do kolejnej rundy?

Australia - Egipt: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Australia Egipt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 09:05

Australia – Egipt: typy bukmacherskie

W piątek 3 lipca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które podczas mistrzostw świata 2026 nie były jednogłośnie typowane do znalezienia się w 1/16 finału. Na AT&T Stadium w Arlington zagrają Australia i Egipt. Obie drużyny mają prawo być zachwycone swoim przeciwnikiem. Korzystna drabinka to jednak tylko jeden z aspektów, które może pomóc w odniesieniu sukcesu. Kluczowa jest dobra postawa na boisku, a tam należy spodziewać się dość wyrównanej konfrontacji. Mój typ: obie drużyny strzelą.

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Australia – Egipt: ostatnie wyniki

Australijczycy rozpoczęli mundial od sensacyjnego zwycięstwa z Turcją 2:0. Wyczynu tego nie udało się powtórzyć z gospodarzem turnieju, USA. To spotkanie Australia przegrała 0:2. Bramki nie udało jej się strzelić także w trzeciego kolejce fazy grupowej. Remis 0:0 z Paragwajem dał jednak przepustkę do 1/16 finału.

Porażki z fazie grupowej uniknął natomiast Egipt. Na takową zanosiło się już pierwszej kolejce podczas pojedynku z Belgią. Remis 1:1 natchnął jednak Egipcjan do pokonania Nowej Zelandii 3:1. Na koniec pierwszej części turnieju Egipt zremisował 1:1 z Iranem.

Australia – Egipt: historia

Reprezentacje te rywalizowały ze sobą 17 listopada 2010 roku. Ta towarzyska potyczka była dotychczas jednocześnie pierwszą i ostatnią konfrontacją. Australia prawdopodobnie nie ma z tym problemu, ponieważ Egipt wygrał tamto starcie aż 3:0.

Australia – Egipt: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.28. Wygraną DR Konga możesz zagrać po kursie 12.50. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Australia Egipt 3.60 2.90 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 09:05

Australia – Egipt: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Australii

Wygrana Egiptu Wygrana Australii

Wygrana Egiptu 0 Votes

Australia – Egipt: przewidywane składy

Australia: Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Egipt: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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Australia – Egipt: transmisja meczu

Pojedynek między Australią a Egiptem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w piątek (3 lipca) o godzinie 20:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Krzysztof Lenarczyk i Adam Marciniak.

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