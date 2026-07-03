Kolumbia – Ghana: typy i kursy. Czas na międzykontynentalny pojedynek

Kolumbia - Ghana: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zespół z Ameryki Południowej przez wielu jest uważany za "czarnego konia" tegorocznego mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Arrowhead Stadium już w najbliższą sobotę, 4 lipca o godzinie 03:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Kolumbia Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 11:39

Kolumbia – Ghana, typy i przewidywania

Na zakończenie rywalizacji w 1/16 finału mistrzostw świata 2026 dojdzie do starcia Kolumbii z Ghaną. Naprzeciw siebie staną zwycięzca grupy K oraz trzecia drużyna grupy L, a stawką będzie awans do najlepszej szesnastki turnieju. Reprezentacja z Ameryki Południowej imponowała w fazie grupowej i przez wielu ekspertów jest uznawana za jednego z „czarnych koni” tegorocznego mundialu. Ekipa z Afryki postara się jednak sprawić niespodziankę oraz pokrzyżować plany faworyzowanym rywalom. Początek meczu na Arrowhead Stadium już w najbliższą sobotę, 4 lipca o godzinie 03:30.

Moim zdaniem faworytem tego spotkania jest Kolumbia i to właśnie jej zwycięstwo typuję. Drużyna Los Cafeteros prezentuje wyższą jakość piłkarską od Ghańczyków, dlatego uważam, że powinna wywalczyć awans do kolejnej rundy. Mój typ: wygrana Kolumbii.

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Kolumbia – Ghana, sytuacja kadrowa

Przed spotkaniem Kolumbii z Ghaną obaj selekcjonerzy nie mają większych powodów do zmartwień odnośnie do sytuacji kadrowej. W ekipie z Ameryki Południowej wszyscy piłkarze będą bowiem dostępni, natomiast w zespole z Afryki zabraknie jedynie Kojo Pepraha Opponga.

Kolumbia – Ghana, ostatnie wyniki

Kolumbia zakończyła fazę grupową bez porażki. Zremisowała 0:0 z Portugalią, a ponadto odniosła dwa zwycięstwa – 1:0 nad DR Konga oraz 3:1 nad Uzbekistanem, co zapewniło jej awans do play-offów. Z kolei Ghana przegrała 1:2 z Chorwacją, podzieliła się punktami z Anglią po bezbramkowym remisie i pokonała Panamę 1:0, również meldując się w 1/16 finału.

Kolumbia – Ghana, historia

Historia rywalizacji Kolumbii z Ghaną dopiero zacznie się pisać, ponieważ będzie to premierowe bezpośrednie spotkanie tych reprezentacji. Do tej pory obie drużyny nigdy nie zmierzyły się ze sobą ani w meczu o stawkę, ani w pojedynku towarzyskim.

Kolumbia – Ghana, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku jest drużyna z Ameryki Południowej, która przynajmniej na papierze dysponuje lepszym składem od zespołu z Afryki. Kurs na wygraną Kolumbijczyków wynosi około 1.45, typ na zwycięstwo Ghańczyków to mniej więcej 8.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Kod promocyjny GOAL do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z bardzo wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Kolumbia Ghana 1.44 4.30 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 11:39

Kolumbia – Ghana, przewidywane składy

Kolumbia: Vargas – Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodriguez, Suarez, Diaz

Ghana: Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo – Ayew

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Kolumbia – Ghana, transmisja meczu

Pojedynek między Kolumbią a Ghaną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Szymon Borczuch i Dawid Sut. Początek rywalizacji na Arrowhead Stadium już w najbliższą sobotę, 4 lipca o godzinie 03:30.

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