Cristiano Ronaldo z szacunkiem wypowiedział się o reprezentacji Hiszpanii przed meczem 1/8 finału mundialu. Zawodnik wyróżnił także Lamine Yamala i jego ogromny potencjał.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo nie miał wątpliwości. Tak ocenił Lamine Yamala

Cristiano Ronaldo nie zamierza lekceważyć najbliższego rywala Portugalii na Mistrzostwach Świata 2026. Kapitan reprezentacji Portugalii podkreślił klasę Hiszpanów, jednocześnie dając jasno do zrozumienia, że jego drużyna wierzy w awans do kolejnej rundy turnieju.

– Hiszpania zawsze jest kandydatem do zwycięstwa, bez względu na wszystko… Wiemy, że są faworytami, ale czuję, że wygramy – powiedział Cristiano Ronaldo na przedmeczowej konferencji prasowej cytowany przez internetowe wydanie dziennika „AS”.

Portugalczyk zwrócił uwagę, że o wyniku takiego spotkania nie decydują wyłącznie indywidualności. Według niego kluczem do sukcesu będzie zaangażowanie całego zespołu oraz odpowiednie nastawienie mentalne. – Nie chcę ich indywidualizować… Są bardzo dobrzy i to będzie bardzo trudna walka. Potrzebujemy wiary, biegu i odwagi – zaznaczył piłkarz.

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Legenda światowego futbolu po raz kolejny podkreśliła również wysoką pozycję reprezentacji Hiszpanii na arenie międzynarodowej. – Odkąd tu jestem, zawsze postrzegam Hiszpanię jako pretendenta do tytułu. Grają bardzo dobrze i będzie bardzo ciężko – ocenił swojego najbliższego przeciwnika kapitan reprezentacji Portugalii.

Nie zabrakło także odniesienia do jednego z największych talentów młodego pokolenia. Cristiano Ronaldo został zapytany o Lamine Yamala. Wielki talent od miesięcy zachwyca kibiców i ekspertów swoją grą.

– Lamine to zawodnik z wielką przyszłością, ale widzę Hiszpanię jako całość. Są bardzo dobrzy i będzie bardzo ciężko – podsumował Portugalczyk.

Spotkanie Portugalii z Hiszpanią zapowiada się jako jeden z największych hitów fazy pucharowej mundialu. Obie drużyny należą do grona kandydatów do końcowego triumfu, a Cristiano Ronaldo nie ma wątpliwości, że jego zespół czeka wyjątkowo trudne wyzwanie.