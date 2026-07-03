Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: typy i kursy. Kopciuszek na drodze mistrza świata

Argentyna - Republika Zielonego Przylądka: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 09:05

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: typy bukmacherskie

4 lipca w godzinach nocnych czeka nas mecz 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Miami, a konkretnie Hard Rock Stadium będzie gospodarzem spotkania Argentyna – Republika Zielonego Przylądka. Gospodarze to faworyt sobotniej konfrontacji. Dla Argentyńczyków to powinna być dopiero pucharowa rozgrzewka przed kolejnymi, bardziej wymagającymi pojedynkami. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: ostatnie wyniki

Dotychczas mundial dla Argentyny układa się idealnie. Obrońcy trofeum dla mistrzów świata pewnie przebrnęli przez fazę pucharową, odnosząc komplet trzech zwycięstw. Ich bilans bramkowy na tym turnieju to 8:1. Jedynym zespołem, który strzelił Argentyńczykom gola była Jordania. Mimo tego przegrała ona 1:3. Podobnie było z Algierią i Austrią.

Republika Zielonego Przylądka zaszokowała cały piłkarski świat. To jedyny zespół w historii, który nie przegrał żadnego meczu na mistrzostwach świata. Jednocześnie kadra ta wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Mimo tego udało jej się awansować do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. To między innymi efekt zatrzymania Hiszpanii (0:0) oraz Urugwaju (2:2).

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.17. Wygraną Republiki Zielonego Przylądka możesz zagrać po kursie 19.00.

Argentyna Republika Zielonego Przylądka 1.16 7.80 19.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 09:05

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Wygrana Republiki Zielonego Przylądka Wygrana Argentyny

Wygrana Republiki Zielonego Przylądka 0 Votes

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: przewidywane składy

Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro M.

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento

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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: transmisja meczu

Pojedynek między Argentyną a Republiką Zielonego Przylądka będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w sobotę (4 lipca) o godzinie 00:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych telewizyjnym TVP1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

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