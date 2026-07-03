Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: typy i kursy. Kopciuszek na drodze mistrza świata

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: typy bukmacherskie
4 lipca w godzinach nocnych czeka nas mecz 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Miami, a konkretnie Hard Rock Stadium będzie gospodarzem spotkania Argentyna – Republika Zielonego Przylądka. Gospodarze to faworyt sobotniej konfrontacji. Dla Argentyńczyków to powinna być dopiero pucharowa rozgrzewka przed kolejnymi, bardziej wymagającymi pojedynkami. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: ostatnie wyniki
Dotychczas mundial dla Argentyny układa się idealnie. Obrońcy trofeum dla mistrzów świata pewnie przebrnęli przez fazę pucharową, odnosząc komplet trzech zwycięstw. Ich bilans bramkowy na tym turnieju to 8:1. Jedynym zespołem, który strzelił Argentyńczykom gola była Jordania. Mimo tego przegrała ona 1:3. Podobnie było z Algierią i Austrią.
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Republika Zielonego Przylądka zaszokowała cały piłkarski świat. To jedyny zespół w historii, który nie przegrał żadnego meczu na mistrzostwach świata. Jednocześnie kadra ta wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Mimo tego udało jej się awansować do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. To między innymi efekt zatrzymania Hiszpanii (0:0) oraz Urugwaju (2:2).
Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: historia
Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.
Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.17. Wygraną Republiki Zielonego Przylądka możesz zagrać po kursie 19.00.
Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Argentyny
- Wygrana Republiki Zielonego Przylądka
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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: przewidywane składy
Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro M.
Republika Zielonego Przylądka: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento
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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: transmisja meczu
Pojedynek między Argentyną a Republiką Zielonego Przylądka będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w sobotę (4 lipca) o godzinie 00:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych telewizyjnym TVP1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.
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