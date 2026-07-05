Transfer Kloppa ogłoszony zbyt wcześnie? Padły konkretne słowa

21:35, 5. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Bild / Florian Plettenberg (X)

Juergen Klopp wciąż nie może być uznawany za nowego selekcjonera Niemiec. Mimo medialnych doniesień o przełomie, jedna z kluczowych kwestii pozostaje nierozwiązana.

Juergen Klopp
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Nowe informacje ws. Kloppa. To nie wygląda tak prosto, jak się wydawało

Juergen Klopp pozostaje głównym kandydatem do objęcia sterów nad reprezentacją Niemiec, jednak informacje o definitywnym porozumieniu mogą okazać się przedwczesne. Chociaż część mediów sugerowała, że sprawa jest już przesądzona, nowe informacje pokazują, że strony wciąż nie dopięły całej operacji.

Wątpliwości wobec informacji o rzekomo zamkniętym temacie zgłosił Florian Plettenberg z Bildu na platformie X. Dziennikarz odniósł się do publikacji Fabrizio Romano, który zasugerował, że transfer legendarnego szkoleniowca do Niemieckiego Związku Piłki Nożnej jest praktycznie przesądzony.

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Niestety, nie ma tu absolutnie nic nowego. To dokładnie to, o czym donosiliśmy od kilku dni i co zostało nam dzisiaj ponownie potwierdzone. Wciąż brakuje porozumienia między DFB a Red Bullem. Dojdzie do niego, ale zajmie to trochę czasu” – przekazał Plettenberg.

Według najnowszych informacji właśnie relacje pomiędzy DFB a Red Bullem pozostają największą przeszkodą na drodze do ogłoszenia Kloppa nowym selekcjonerem Die Mannschaft. Koncern ma oczekiwać rekompensaty finansowej za wcześniejsze zakończenie współpracy, a szczegóły tego porozumienia nie zostały jeszcze uzgodnione.

Media w Niemczech informują również, że prezes DFB Bernd Neuendorf rozpoczął już bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Red Bulla. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest także spotkanie Kloppa z jego agentem, którym jest Marc Kosicke. To może przybliżyć strony do ostatecznego rozwiązania.

Wszystko wskazuje na to, że sam kierunek jest jasno wyznaczony. W każdym razie przed oficjalnym komunikatem pozostaje jeszcze jeden istotny krok. Dopóki nie zostanie osiągnięte pełne porozumienie między DFB a Red Bullem, temat pozostanie otwarty.

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