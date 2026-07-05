Transfer Kloppa ogłoszony zbyt wcześnie? Padły konkretne słowa

Nowe informacje ws. Kloppa. To nie wygląda tak prosto, jak się wydawało
Juergen Klopp pozostaje głównym kandydatem do objęcia sterów nad reprezentacją Niemiec, jednak informacje o definitywnym porozumieniu mogą okazać się przedwczesne. Chociaż część mediów sugerowała, że sprawa jest już przesądzona, nowe informacje pokazują, że strony wciąż nie dopięły całej operacji.
Wątpliwości wobec informacji o rzekomo zamkniętym temacie zgłosił Florian Plettenberg z Bildu na platformie X. Dziennikarz odniósł się do publikacji Fabrizio Romano, który zasugerował, że transfer legendarnego szkoleniowca do Niemieckiego Związku Piłki Nożnej jest praktycznie przesądzony.
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„Niestety, nie ma tu absolutnie nic nowego. To dokładnie to, o czym donosiliśmy od kilku dni i co zostało nam dzisiaj ponownie potwierdzone. Wciąż brakuje porozumienia między DFB a Red Bullem. Dojdzie do niego, ale zajmie to trochę czasu” – przekazał Plettenberg.
Według najnowszych informacji właśnie relacje pomiędzy DFB a Red Bullem pozostają największą przeszkodą na drodze do ogłoszenia Kloppa nowym selekcjonerem Die Mannschaft. Koncern ma oczekiwać rekompensaty finansowej za wcześniejsze zakończenie współpracy, a szczegóły tego porozumienia nie zostały jeszcze uzgodnione.
Media w Niemczech informują również, że prezes DFB Bernd Neuendorf rozpoczął już bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami Red Bulla. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest także spotkanie Kloppa z jego agentem, którym jest Marc Kosicke. To może przybliżyć strony do ostatecznego rozwiązania.
Wszystko wskazuje na to, że sam kierunek jest jasno wyznaczony. W każdym razie przed oficjalnym komunikatem pozostaje jeszcze jeden istotny krok. Dopóki nie zostanie osiągnięte pełne porozumienie między DFB a Red Bullem, temat pozostanie otwarty.