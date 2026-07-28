Liverpool przygotowuje ofertę 150 milionów euro za gwiazdę PSG!

Liverpool przygotowuje właśnie ofertę 150 milionów euro za sprowadzenie Bradleya Barcoli z zespołu PSG. Informacje w tej sprawie przekazał profil "DaveOCKOP".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool szykuje się do wielkiej oferty

Liverpool tego lata szuka przede wszystkim nowego skrzydłowego. Nikt nie ma wątpliwości, że znalezienie następcy dla Mohameda Salaha jest podstawowym celem klubu z Anfield. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Bradley Barcola. W ostatnim czasie to właśnie Francuz jest najczęściej łączony z zespołem The Reds, a sama kwota transferu ma być ogromna.

Według informacji, które przekazał specjalizujący się w informacjach na temat zespołu Liverpoolu profil „DaveOCKOP”, klub przygotowuje ofertę 150 milionów euro za transfer Bradley Barcoli. Propozycja ma być skonstruowana jako 110 milionów euro podstawy oraz 40 milionów euro w dodatkach zależnych od wyników sportowych. Finalnie więc z pewnością ruch ten okazałby się jednym z największych w letnim okienku transferowym.

Bradley Barcola w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył w sumie 13 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla PSG ten 23-letni skrzydłowy ma 152 mecze oraz niespełna 40 trafień do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 90 milionów euro.

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