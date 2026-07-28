Vinicius Junior będzie grać w tym klubie w nowym sezonie

17:34, 28. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Sky Sports News

Vinicius Junior w nowym sezonie będzie nadal graczem Realu Madryt. Pomimo zainteresowania Arsenalu, nie będzie głośnego transferu do Premier League, o czym poinformował "Sky Sports News".

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius zostanie w Realu Madryt, nie będzie transferu do Arsenalu

Vinicius Junior dość niespodziewanie stał się w ostatnich dniach jednym z najgorętszych nazwisk w europejskim futbolu. Wszystko ze względu na fakt, że media zaczęły rozpisywać się na temat jego potencjalnego odejścia z Realu Madryt i transferu do Arsenalu. Kanonierzy mieli być poważnie zainteresowanie jego sprowadzeniem, ale okazuje się, że już znana jest przyszłość Brazylijczyka z Los Blancos.

Według informacji, które przekazał serwis „Sky Sports News”, Vinicius Junior w nowym sezonie będzie nadal graczem Realu Madryt. Hiszpański klub nie ma zamiaru sprzedawać gwiazdora i jest przekonany, że uda mu się porozumieć ws. nowego kontraktu. Nowe rozmowy w tej sprawie zaplanowano na najbliższe dni i wszystko wskazuje na to, że zakończą się one pomyślnie dla Królewskich.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Vinicius Junior w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował 14 ostatnich podań. Łącznie w barwach Los Blancos ma on dokładnie 375 gier i 128-krotnie trafiał do siatki rywali. Poza tym sto razy zaliczył także asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka obecnie na 140 milionów euro. Skrzydłowy jest także kluczową postacią swojej kadry, co udowodnił w czasie mundialu 2026.

Zobacz także: Ousmane Dembele otrzymał ofertę od Al-Hilal! Francuz zdecydował