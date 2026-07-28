Vinicius Junior będzie grać w tym klubie w nowym sezonie

Vinicius Junior w nowym sezonie będzie nadal graczem Realu Madryt. Pomimo zainteresowania Arsenalu, nie będzie głośnego transferu do Premier League, o czym poinformował "Sky Sports News".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius zostanie w Realu Madryt, nie będzie transferu do Arsenalu

Vinicius Junior dość niespodziewanie stał się w ostatnich dniach jednym z najgorętszych nazwisk w europejskim futbolu. Wszystko ze względu na fakt, że media zaczęły rozpisywać się na temat jego potencjalnego odejścia z Realu Madryt i transferu do Arsenalu. Kanonierzy mieli być poważnie zainteresowanie jego sprowadzeniem, ale okazuje się, że już znana jest przyszłość Brazylijczyka z Los Blancos.

Według informacji, które przekazał serwis „Sky Sports News”, Vinicius Junior w nowym sezonie będzie nadal graczem Realu Madryt. Hiszpański klub nie ma zamiaru sprzedawać gwiazdora i jest przekonany, że uda mu się porozumieć ws. nowego kontraktu. Nowe rozmowy w tej sprawie zaplanowano na najbliższe dni i wszystko wskazuje na to, że zakończą się one pomyślnie dla Królewskich.

Vinicius Junior w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował 14 ostatnich podań. Łącznie w barwach Los Blancos ma on dokładnie 375 gier i 128-krotnie trafiał do siatki rywali. Poza tym sto razy zaliczył także asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka obecnie na 140 milionów euro. Skrzydłowy jest także kluczową postacią swojej kadry, co udowodnił w czasie mundialu 2026.

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