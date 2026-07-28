Lech Poznań poznał rywala w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Lech Poznań w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z zespołem Sabah Baku. To zespół, w którym występuje Tymoteusz Puchacz.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Lech zagra z zespołem Tymoteusza Puchacza

Lech Poznań w nowym sezonie ma za sobą już trzy spotkania. Na inaugurację Kolejorz pokonał zespół Górnika Zabrze, a następnie okazał się lepszy od duńskiego Aarhus w meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Z kolei w ostatni weekend piłkarze Nielsa Frederiksena podzielili się punktami z Cracovią. Niemniej najważniejsze starcie to rewanż w walce o fazę ligową europejskich pucharów.

Ten mecz zaplanowano na środowy wieczór, gdy w Poznaniu rozstrzygnie się definitywnie sprawa awansu. Kolejorz ma dobrą pozycję z pierwszego meczu i spokojnie może podchodzić do tej rywalizacji. Niezależnie od wszystkiego, właśnie poznaliśmy rywala w potencjalnej 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Będzie nim azerski zespół Sabah Baku. To ekipa dobrze znana w Polsce, gdyż w ostatnim czasie jej barwy reprezentuje Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski i… wychowanek Lecha Poznań.

Lewy obrońca lub też wahadłowy właśnie w Azerbejdżanie notuje świetny okres. W rewanżowym meczu z Kups zanotował asystę przy golu na 1:0, a finalnie spotkanie z ekipą z Finlandii zakończyło się rezultatem 2:0.

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