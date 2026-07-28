FC Barcelona wciąż może pozyskać Dusana Vlahovicia. Serb daje zielone światło. Odrzuca bowiem oferty z Turcji, ponieważ jego marzeniem jest właśnie gra dla Dumy Katalonii - donosi "MARCA".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dusan Vlahović chce dołączyć do FC Barcelony

FC Barcelona nie ustaje w poszukiwaniach napastnika, który w przyszłości zastąpi Roberta Lewandowskiego. Duma Katalonii analizuje kilka opcji, a jedną z nich pozostaje Dusan Vlahović. Jak informuje portal „MARCA”, reprezentant Serbii wciąż wierzy, że otrzyma szansę gry w barwach Blaugrany.

Dusan Vlahović od 1 lipca pozostaje wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu kontraktu z Juventusem. Napastnik nie narzeka na brak zainteresowania, ale według hiszpańskiego dziennika odrzuca lukratywne propozycje z Turcji. Wszystko dlatego, że jego priorytetem jest przeprowadzka do FC Barcelony.

Na ten moment nie wiadomo, czy kataloński klub zdecyduje się na konkretny ruch. FC Barcelona nadal rozważa różne możliwości wzmocnienia ofensywy, a Dusan Vlahović pozostaje jedną z najciekawszych opcji dostępnych na rynku. Serbski snajper jest gotów poczekać na rozwój sytuacji, licząc na telefon z Camp Nou.

Dusan Vlahović w koszulce Juventusu rozegrał łącznie 168 spotkań. Reprezentant Serbii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 68 trafień, a także zaliczył 16 asyst.