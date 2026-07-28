PSG chce przejąć wielki transfer Realu Madryt! Zwrot akcji w walce o gwiazdę

18:55, 28. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  L’Equipe

PSG nie składa broni w walce o Yana Diomande z RB Lipsk. Według L’Equipe francuski gigant zamierza przeprowadzić ostatnią próbę sprowadzenia Iworyjczyka.

Florentino Perez
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

PSG nie odpuszcza w walce o Yana Diomande

Sytuacja wokół Yana Diomande wzbudza ogromne emocje na rynku transferowym. 19-latek ma wkrótce dołączyć do Realu Madryt. Władze hiszpańskiego giganta oraz RB Lipsk wciąż dopinają ostatnie szczegóły transakcji, jednak porozumienie między klubami jest już niezwykle blisko.

Paris Saint-Germain przez długi czas było faworytem do zakontraktowania utalentowanego skrzydłowego i dalej nie może się z tym pogodzić. Wydawało się, że paryżanie odpuścili już temat, ale według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, triumfatorzy Ligi Mistrzów planują ostatni raz przechytrzyć Królewskich i sprowadzić młodego zawodnika.

Kluczowa decyzja wciąż należy jednak do samego piłkarza. Diomande od początku preferował przeprowadzkę na Santiago Bernabeu i uzgodnił już indywidualne warunki kontrkatu z Królewskimi. Real wciąż dogaduje ostatnie szczegóły z niemieckim zespołem w sprawie kwoty transferu, ale presja ze strony PSG może zmusić szefów Los Blancos do szybszego sfinalizowania transakcji.

Obecnie młody skrzydłowy dalej trenuje z drużyną z Lipska i czeka na przełom w negocjacjach. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Iworyjczyk w najbliższym czasie stanie się kolejnym letnim wzmocnieniem hiszpańskiego giganta.

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