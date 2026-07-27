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Zagłębie – Piast, gdzie oglądać?
Inauguracyjna kolejka w rozgrywkach PKO Ekstraklasy dobiegnie końca już w poniedziałek. Tego dnia zobaczymy w akcji Zagłębie Lubin, które przed własną publicznością zmierzy się z Piastem Gliwice. Oba zespoły mają swoje ambicje związane z nadchodzącym sezonem. Zarówno jedni, jak i drudzy będą chcieli zacząć kampanię od zwycięstwa, więc nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Zagłębie – Piast, transmisja w TV
Spotkanie Zagłębie Lubin – Piast Gliwice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Zagłębie – Piast, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online.
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Zagłębie – Piast, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Zagłębia
- remisem
- wygraną Piasta
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (27 lipca) o godzinie 19:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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