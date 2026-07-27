Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.07.2026)

17:05, 27. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin i Piast Gliwice zmierzą się ze sobą w poniedziałkowym meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Leszek Ojrzyński
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński
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Zagłębie – Piast, gdzie oglądać?

Inauguracyjna kolejka w rozgrywkach PKO Ekstraklasy dobiegnie końca już w poniedziałek. Tego dnia zobaczymy w akcji Zagłębie Lubin, które przed własną publicznością zmierzy się z Piastem Gliwice. Oba zespoły mają swoje ambicje związane z nadchodzącym sezonem. Zarówno jedni, jak i drudzy będą chcieli zacząć kampanię od zwycięstwa, więc nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Zagłębie – Piast, transmisja w TV

Spotkanie Zagłębie Lubin – Piast Gliwice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Zagłębie – Piast, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online.

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Zagłębie – Piast, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Zagłębia
  • remisem
  • wygraną Piasta
  • wygraną Zagłębia
  • remisem
  • wygraną Piasta

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Gdzie obejrzeć spotkanie Zagłębie – Piast?

Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – Piast?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (27 lipca) o godzinie 19:00.

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