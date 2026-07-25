Lech Poznań – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.07.2026)

Lech – Cracovia: gdzie oglądać?
Lech Poznań podejmie Cracovię w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mistrzowie Polski sięgnęli kilka dni temu po Superpuchar kraju po zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze (3:1). Następnie piłkarze Nielsa Frederiksena ograli duński Aarhus GF w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Mistrzów.
Pasy mają za sobą trudną rundę wiosenną. Choć Krakowianie zdołali utrzymać się w elicie, to atmosfera wokół klubu nadal jest napięta. Trener Bartosz Grzelak ma jednak dobre wejście do Ekstraklasy. Latem odeszli Oskar Wójcik i Pau Sans. Z kolei linię defensywy wzmocnił Dominik Baumgartner, a Filip Marchwiński wrócił z Serie A.
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Lech – Cracovia: transmisja w TV
Mecz Lech Poznań – Cracovia będzie dostępny na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie skomentują Piotr Glamowski i Adam Szała.
Lech – Cracovia: stream online
Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Cracovią będzie także transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmi o godzinie 20:15. Możesz teraz skorzystać z promocji STS z kodem GOALPLUS i oglądać mecze Ekstraklasy przez 3 miesiące za darmo.
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Lech – Cracovia: sonda
Kto wygra mecz w Poznaniu?
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Lech – Cracovia: kursy bukmacherskie
Mecz na stadionie przy Bułgarskiej rozpocznie się w sobotę (24 lipca) o godzinie 20:15.
Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.
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