Lech Poznań – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.07.2026)

Lech Poznań podejmie Cracovię w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Starcie przy Bułgarskiej odbędzie się w sobotę (25 lipca) o godz. 20:15. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Lech – Cracovia: gdzie oglądać?

Lech Poznań podejmie Cracovię w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mistrzowie Polski sięgnęli kilka dni temu po Superpuchar kraju po zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze (3:1). Następnie piłkarze Nielsa Frederiksena ograli duński Aarhus GF w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Mistrzów.

Pasy mają za sobą trudną rundę wiosenną. Choć Krakowianie zdołali utrzymać się w elicie, to atmosfera wokół klubu nadal jest napięta. Trener Bartosz Grzelak ma jednak dobre wejście do Ekstraklasy. Latem odeszli Oskar Wójcik i Pau Sans. Z kolei linię defensywy wzmocnił Dominik Baumgartner, a Filip Marchwiński wrócił z Serie A.

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Lech – Cracovia: transmisja w TV

Mecz Lech Poznań – Cracovia będzie dostępny na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie skomentują Piotr Glamowski i Adam Szała.

Lech – Cracovia: stream online

Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Cracovią będzie także transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmi o godzinie 20:15. Możesz teraz skorzystać z promocji STS z kodem GOALPLUS i oglądać mecze Ekstraklasy przez 3 miesiące za darmo.

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Lech – Cracovia: sonda

Kto wygra mecz w Poznaniu? Lech

Będzie remis

Cracovia Lech

Będzie remis

Cracovia 0 Votes

Lech – Cracovia: kursy bukmacherskie

Lech Poznań Cracovia 1.52 4.45 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2026 17:59

Kiedy odbędzie się spotkanie Lech Poznań – Cracovia? Mecz na stadionie przy Bułgarskiej rozpocznie się w sobotę (24 lipca) o godzinie 20:15. Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Cracovia? Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.

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