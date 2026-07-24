Radomiak Radom – Wieczysta Kraków: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.07.2026)

16:11, 24. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom i Wieczysta Kraków zmierzą się ze sobą na inaugurację nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Piłkarze Wieczystej Kraków
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Radomiak – Wieczysta, gdzie oglądać?

Już w piątek zainauguruje nowy sezon PKO Ekstraklasy. Na dzień dobry zobaczymy starcie, w którym Radomiak Radom zmierzy się przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Gospodarze liczą na udane otwarcie rozgrywek, ale beniaminek zamierza od razu pokazać, że nie znalazł się w elicie przypadkowo. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Radomiak – Wieczysta, transmisja w TV

Spotkanie Radomiak Radom – Wieczysta Kraków obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Radomiak – Wieczysta, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.

Radomiak – Wieczysta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Radomiaka
  • remisem
  • wygraną Wieczystej
  • wygraną Radomiaka
  • remisem
  • wygraną Wieczystej

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Gdzie obejrzeć spotkanie Radomiak – Wieczysta?

Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak – Wieczysta?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (24 lipca) o godzinie 18:00.

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