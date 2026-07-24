Radomiak – Wieczysta, gdzie oglądać?
Już w piątek zainauguruje nowy sezon PKO Ekstraklasy. Na dzień dobry zobaczymy starcie, w którym Radomiak Radom zmierzy się przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Gospodarze liczą na udane otwarcie rozgrywek, ale beniaminek zamierza od razu pokazać, że nie znalazł się w elicie przypadkowo. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Radomiak – Wieczysta, transmisja w TV
Spotkanie Radomiak Radom – Wieczysta Kraków obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Radomiak – Wieczysta, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.
Radomiak – Wieczysta, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Radomiaka
- remisem
- wygraną Wieczystej
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (24 lipca) o godzinie 18:00.
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