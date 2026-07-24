Radomiak Radom i Wieczysta Kraków zmierzą się ze sobą na inaugurację nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Radomiak – Wieczysta, gdzie oglądać?

Już w piątek zainauguruje nowy sezon PKO Ekstraklasy. Na dzień dobry zobaczymy starcie, w którym Radomiak Radom zmierzy się przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Gospodarze liczą na udane otwarcie rozgrywek, ale beniaminek zamierza od razu pokazać, że nie znalazł się w elicie przypadkowo. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Radomiak – Wieczysta, transmisja w TV

Spotkanie Radomiak Radom – Wieczysta Kraków obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Radomiak – Wieczysta, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.

Radomiak – Wieczysta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Radomiaka

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wygraną Wieczystej wygraną Radomiaka

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Gdzie obejrzeć spotkanie Radomiak – Wieczysta? Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Radomiak – Wieczysta? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (24 lipca) o godzinie 18:00.

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